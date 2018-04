Unterhaltung Fersehen mal ganz anders

Wolpertshausen / Ernst-Walter Hug

Drei Stunden beste Samstagabend-Unterhaltung in der Wolpertshausener Mehrzweckhalle. Die Landjugend Schwäbisch Hall feierte vergangenen Samstag ihren Dorfabend 2018 zum dritten Mal hintereinander dort. „Wir freuen uns, dass die Landjugend bei uns feiert“, sagt dazu Bürgermeister Jürgen Silberzahn, der mit seiner Frau Sabine zu den ersten Gästen zählt. Zwölf Tischreihen warten auf Besucher. „150 Plätze sind schon reserviert“, erklärt Christian Leu, der zusammen mit Carolin Wirth in der Doppelspitze 1. Vorsitzender der Haller Landjugend ist. „Reserviert für Delegationen anderer Landjugenden aus Fellbach, aus dem Remstal, aus Heilbronn, von Künzelsau, Rot am See, Schrozberg, aus der ganzen Region eben. Sogar der Landesvorsitzende Peter Treiber hat sich angekündigt.“

Programm mit Herz

Es ist kurz nach 19 Uhr. Draußen in der Vorhalle sitzt der Kassier schon am Kassentisch. Sieben Euro kostet der Eintritt, sechs, wenn man seinen Landjugend-Ausweis dabei hat. Erstaunlich, wie viele ihn zu Hause haben liegen lassen. Überall wuseln Helfer in den hellblauen Landjugend-T-Shirts durch die noch leere Halle. „Es gibt auf den letzten Drücker noch viel zu tun“, meint Christian Leu. Dabei sieht alles doch ganz startbereit aus: Die Tische sind dekoriert und hergerichtet, das Programm liegt aus, aufgemacht wie eine kleine Fernsehzeitung mit dem Titel „We (Herzchen) love to entertain you“. Auf der Rückseite befindet sich die Getränke- und Speisekarte.

Hinten in der Ecke steht gleich neben dem Arbeitstisch der Video-, Audio- und Lichttechnik ein großer Kindertraktor, wie ihn sonst Buben haben, um über den elterlichen Hof zu fahren. Drauf sitzt jetzt einer der Landjugendlichen: Manuel Bühler. Er und seine Partnerin Linda Männig, die neben ihm steht, beide in bäuerlicher Arbeitskleidung, werden mit dem Traktor gleich der Länge nach durch den Saal rollen. „Endlich Feierabend!“ Vorne auf der rechten Seite neben der Bühne steht ihr Sofa mit der Fernbedienung. „Was gucka mr heut Abend?“, fragt er. „Da gibt’s im Treffpunkt vom SWR an Bericht über’d Landjugend“, antwortet sie.

Und schon geht das Programm los. Auf der Leinwand links der Bühne läuft ein Film über verschiedene Events, an denen die Landjugend beteiligt war, etwa die Übergabe der Erntekrone. Der Vorhang der Bühne öffnet sich und die Traditionstänzer drehen und wenden sich, schreiten im Kreis, vorwärts, rückwärts, bilden mit den Armen Torbogen, unter denen die anderen Paare hindurchtauchen. Sie eröffnen mit traditionellen Tänzen, wie man sie seit Jahrhunderten auf dörflichen Festen getanzt hat, den

bunten „Fernseh“-Abend, durch den sich das Paar auf dem Sofa zappt.

„Schön, dass trotz der Konkurrenz des richtigen Fernsehens so viele Leute zu uns gekommen sind“, begrüßen die Vorsitzenden die Gäste. „Schön, dass es trotz der vielen Angebote des Alltags die Tradition der Landjugend noch gibt.“

Durch die Sender gezappt

Zapp! RTL, Bauer sucht Frau. Auf der Leinwand neben der Bühne laufen Filme über junge Bauern. Auf der Bühne werden sie danach interviewt. Zettel werden in der Halle verteilt. Junge Frauen sollen sich eintragen, welchen Bauern sie kennenlernen wollen.

Zapp! BR1, Telegymnastik. Eine Gruppe von Fitnesssportlern zeigt Dehn- und Lockerungsübungen, versucht das Publikum zum Mitmachen zu animieren.

Zapp! RTL, Supertalent. Als Pet Shop Boys verkleidete Mädels und eine Männergruppe in schrillen Spice-Girls-Klamotten treten tanzend gegeneinander an.

Zapp! Pro7, Schlag den Raab, äh nein, Schlag die LaJu, heißt es auf der Bühne. Kandidaten aus dem Publikum sollen Landjugendliche besiegen, etwa beim Makkaroni-auf-Spaghetti-Fädeln.

Zapp! RTL, Let’s dance. Eine weitere Tanzgruppe zeigt, was sie schon seit Januar eingeübt hat, etwa einen Rumba-Tanz.

Zapp! ZDF, Sportstudio. Zapp! Pro7, LaJus Next Topmodel. Zapp! Zapp! Zapp!

Es war ein sehr vergnüglicher Abend, den die Landjugend Schwäbisch Hall sich da ausgedacht hatte, ein anstrengender und teils vor dem Auftritt von Lampenfieber begleiteter für die Akteure. Ein Abend, den man nach dem offiziellen Teil bei Bier, Weinschorle und anderen Getränken in der Bar am hinteren Ende der Halle ausklingen lassen konnte. Vergnügt und zufrieden schauten die beiden großen Plüschbären in Bauerntracht, die Maskottchen der Landjugend, von ihrem Ausguck oben neben dem Basketballkorb in den Saal.