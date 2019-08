Sylvia Betsch und 19 weitere Mitarbeiter bieten in den letzten zwei Ferienwochen 128 Kindern ein buntes Programm rund um das Thema „Schiff Ahoi“.

Jeder macht sich bereit, Piraten in der Ferienzeit“, tönt es aus 128 Kindermündern zur Melodie von „Live is life“ von Opus. Der zweite Abschnitt des Ferienprogramms hat am Montag im Heimbacher Hof begonnen. Unter dem Motto „Schiff Ahoi“ bietet das Haller Spiel- und Kulturhaus den Kindern zwei Wochen lang jeden Tag Spielmöglichkeiten passend zum Piratenthema. „Unsere Kinder sind zwischen sechs und zwölf Jahre alt. Durch die große Altersspanne müssen wir ein breites Angebot bieten, mit einfachen, aber auch komplexeren Programmpunkten“, erklärt Sylvia Betsch, die Leiterin der städtischen Jugendeinrichtung. Sie ist seit fast 30 Jahren in jeden Ferien als Betreuerin mit dabei.

Vom Kind zum Betreuer

Bei der morgendlichen Begrüßung wird der Tagesablauf vorgestellt. „Die Programmpunkte sind offen für alle, und jedes Kind darf vormittags machen, worauf es Lust hat“, sagt Betsch. Wer keinen Gefallen am Programm findet, kann sich auch Fahrzeuge ausleihen oder Fußball spielen. Nach dem Mittagessen werden noch einmal fünf neue Angebote vorgestellt, die die Kinder in Anspruch nehmen können. Um 16 Uhr geht es für die Kinder und die 20 Betreuer zur Kinderkonferenz. Sie singen und reflektieren den vergangenen Tag. Zum Abschluss spielen die Kinder eine halbe Stunde lang gegen die Betreuer Völkerball.

Für Sylvia Betsch und die anderen Mitarbeiter ist der Tag danach allerdings noch nicht vorbei. Um 17 Uhr schauen sie gemeinsam auf den Tag zurück und teilen die Aufgaben für den nächsten untereinander auf. Die meisten Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich beim Ferienprogramm mit und erhalten eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 300 Euro. Um Geld scheint es den Mitarbeitern aber nicht zu gehen. Ben Kindermann ist 16. Er war im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren jedes Jahr als Kind im Heimbacher Hof mit dabei. Mit 13 stieg er als Betreuer ein. Er kennt den Ablauf des Programms noch aus der Zeit, als er selbst als Kind hier war. „Wir arbeiten in einem guten Team, das wie eine Familie für mich geworden ist. Ich sehe Kinder aufwachsen, die ich noch aus den Zeiten kenne, als ich noch nicht Betreuer war“, erzählt Kindermann.

Neben zwei Vorbereitungstreffen für die freiwilligen Helfer, muss Kindermann einen Deko-­Gegenstand basteln, der die morgendlichen und nachmittäglichen Spiele unterstützt. „Manche Deko-Artikel gibt es heute noch. Es ist eine zeitliche Entlastung für die hauptberuflichen Mitarbeiter. Im Endeffekt spielen wir eine fortlaufende Geschichte, die zwei Wochen lang aufeinander aufbaut. Deshalb ist es auch nicht möglich, dass Kinder nur eine Woche bleiben. Ich sehe das als Qualitätsstandard“, erläutert Sylvia Betsch.

Kinder können mitbestimmen

Gleich nachdem das Programm in den Sommerferien endet, wird jenes für das nächste Jahr geplant. „Im Dezember erscheint unser Programmheft. Und das ist fast schon zu spät, weil viele Eltern ihren Jahresurlaub schon im November einreichen müssen. Da bleibt für uns keine Zeit zum Entspannen“, sagt Betsch. Impulse für Themen geben dabei die Kinder. Sie würden am letzten Tag befragt, welche Themen sie inte­ressant fänden. Betsch erläutert: „An den Vorschlägen orientieren wir uns und überlegen, was wir für ein Programm auf die Beine stellen könnten. Damit gehen wir sicher, dass wir Themen aussuchen, die den Kindern gefallen. Wir wollen schließlich auch, dass sie jeden Tag immer wieder gerne zu uns kommen.“

