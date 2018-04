Hannover Hannovermesse: Fensterglas wie im Empire State Building

Hannover / Jürgen Stegmaier

Das Haller Glasbau-Unternehmen Hachtel wurde vom deutschen Wirtschaftsministerium zu einem Hannover-Auftritt eingeladen.

Was der Haller Patric Hachtel zeigt, klingt sehr nach Fortschritt und Zukunft. Er wurde vom Bundeswirtschaftsministerium dazu eingeladen, Produkte seines Glasbau-Unternehmens auszustellen. Zusammen mit zahlreichen anderen Unternehmen ist er Teil eines Gemeinschaftsstands des Ministeriums, an dem bemerkenswert fortschrittliche Produkte vorgestellt werden. „Aus Ideen werden Innovationen“, lautet das Motto.

Patric Hachtel, Inhaber und Geschäftsführer des Unternehmens, nimmt sich eine Woche lang Zeit, diese Produkte selbst auszustellen und zu erklären. Die Präsenz ist gleichermaßen unauffällig wie bemerkenswert. Eine Glasscheibe lässt sich elektronisch verdunkeln. Für Hersteller von Rollläden und Jalousien ist dies wahrscheinlich kein schöner Gedanke. In ein anderes Fensterglas sind Solarmodule eingearbeitet. Diese beeinträchtigen zwar die Transparenz der Scheibe, was in manchen Räumen aber auch erwünscht ist. Je leistungsstärker die Module, desto weniger Licht kommt durch das Glas.

Schließlich zeigt Patric Hachtel auch eine Scheibe, in die eine teiltransparente Folie aus der Weltraumforschung eingearbeitet ist. Sie hat einen lange für unmöglich gehaltenen Wärmedurchgangskoeffitieten von Ug 0,2. „Das hat hisher noch niemand zur Marktreife entwickelt“, versichert Patric Hachtel. Durch die geringe Wärmedurchlässigkeit lassen sich Glasstärken verringern und somit Gewicht einsparen. In New York wurde ein Prestigeobjekt mit solchen Fensterscheiben nachgerüstet: das Empire State Building in Manhattan.

In Deutschland ist die Helmut Hachtel GmbH das einzige Unternehmen, das die Lizenz hat, diese Folie mit der Bezeichnung Heat Mirror zu verarbeiten. „Es liegt jetzt an uns, was Vernünftiges draus zu machen“, stellt sich Patric Hachtel die Herausforderung selbst.