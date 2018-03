Geschäftswelt Feinkost ersetzt Metzgerei

Schwäbisch Hall / swp

Ein Wechsel steht im Bereich der Schwatzbühlgasse in Sichtweite des Haalplatzes an. Die Metzgerei Boeckstegers hat sich nicht lange gehalten. „Wir hatten die Filiale verpachtet. Aus familiären Gründen gibt es nun einen Wechsel“, bestätigt Volker Rappold, kaufmännischer Leiter der Firma Beck GmbH mit Sitz in Waldenburg. Dem Unternehmen, das mit „Spanferkel-Beck“ wirbt, gehört die Immobilie im Herzen Halls. „Wir haben einen neuen Mieter gefunden“, sagt Rappold.

Italiener zieht ein

Es ist Arturo D’Amelio, der als Inhaber des Casa Toscana in der Oberen Herrngasse bekannt ist. „Dieses Restaurant wird natürlich weitergeführt“, betont der 42-Jährige. Für die ehemalige Metzgerei hätten er und seine Freundin sich aber etwas ganz Besonderes zusätzlich ausgedacht: Verschiedenen Sorten selbstgemachte Pasta, zu der man sich eine Soße und weitere Zutaten wie frischen Fisch oder Garnelen auswählen kann, würden ab Samstag angeboten. Die Zubereitung erfolge im vorderen Bereich auf einem Grill. Er will den „Punto Fisso“ jeweils ab 9 Uhr zum Frühstück bis abends gegen 18 Uhr öffnen. „Der Name ist perfekt“, sagt er. „Punto fisso“ kann mit „Fixpunkt“ übersetzt werden. Auch Speisen zum Mitnehmen sowie Pecorino-Käse, Schinken und Pizza würden angeboten. „Wir bauen das nach und nach auf“, sagt Arturo D’Amelio. Eine Konkurrenz zum bestehenden italienischen Feinkost-Geschäft sieht er nicht. „Die Konzepte unterscheiden sich.“

Fehlen in Hall nun Metzgereien? Wolf Gieseke, Chef der Grundstücks- und Wohnbaugesellschaft in Hall, sieht das nicht so. Zwar gab es einst den Metzger Feuchter in der Blockgasse. Mit Metzgereien im Rewe im Kocherquartier und der Markthalle kamen aber zwei dazu. Rechne man die neue Fleisch- und Wursttheke im Biomammut ein, sei das Angebot gesteigert worden. Auch fürs Foyer des Ritter-Areals soll wieder ein Metzger gefunden werden, betont Gieseke.