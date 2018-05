Schadensanalyse Fehler lag wohl im Baustellenbereich

Schwäbisch Hall / Tobias Würth

Nach dem Starkregen am Montag läuft die Ursachenforschung. Wasser trat wohl aus einem Schacht aus und schwemmte Steine weg. Die wiederum verstopften die Kanäle.

Verstopfter Gulli vor dem Woha, falsches Wassermanagement auf der Weilertunnelbaustelle oder ein ungewöhnlicher Starkregen? Wer sich auf die Suche nach den Gründen für die Überschwemmungen am Montag begibt, erhält viele Erklärungen. Sicher ist: Der Schaden ist für die Betroffenen groß. Nicht nur das Woha wurde knöchelhoch überflutet. So gut wie alle Läden auf der nördlichen Seite der Heimbacher Gasse sind betroffen. Auch die Besitzerin der ehemaligen Brückenapotheke hat Schäden zu beklagen: „Der Keller stand bauchhoch voll mit Wasser. Die Feuerwehr schickt mir noch eine Rechnung über den Einsatz, der über eine Stunde gedauert hat“, berichtet die Frau. Sie will namentlich nicht genannt werden und begründet das damit, dass sie ständig Anfragen von potenziellen Mietern für den leerstehenden Laden erhält, ihn aber möglicherweise selbst nutzen will.

Eine Spurensuche von oben nach unten: Beim Gewitterregen fällt am Montag, 15.15 Uhr, in weniger als fünf Minuten mächtig viel Wasser vom Himmel. So viel, dass Baubürgermeister Peter Klink beim Blick durchs Fenster die andere Talseite der Stadt nicht mehr sehen kann. „Wie viel Wasser es war, das versuchen wir zu rekonstruieren“, berichtet Klink im Gemeinderat am Mittwoch. Die Antwort entscheidet darüber, ob sich einzelne Verantwortliche auf höhere Gewalt berufen können. Das Wasser pladdert auf die Straße, fließt in den Heimbach an der Seite der Stuttgarter Straße. Zudem werden die Kanäle gefüllt, die in einen riesigen Sammelpunkt unter der Erde fließen. „Bei einem Regenüberlaufbecken (RÜB) geht es nicht darum, die gesamte Abwassermenge (in einem Mischsystem bestehend aus ungeklärtem Haushaltsschmutzwasser und Regenwasser) zurückzuhalten. Das System ist vielmehr so konstruiert, dass es den Abfluss in Richtung der Kläranlage drosselt und hierzu das Wasser mit hohen Schmutzanteilen zurückhält“, klärt Bernd Stadel, ehemaliger Baubürgermeister von Schwäbisch Hall auf.

Anders als in einem Zeitungsartikel dargestellt, sei das Becken eben nicht zu klein, meint er. „Dass überschüssiges Regenwasser bei Erreichen des Höchststands im RÜB in Richtung der Vorflut (Kocher) abgegeben wird, ist vollkommen normal und auch beabsichtigt.“ Der Diplom-Ingenieur war einst Baubürgermeister von Hall, wechselte nach Heidelberg. Er wurde nach seiner ersten Amtszeit von acht Jahren nicht wieder ins Amt gewählt. Mittlerweile arbeite er als Standort- und Immobilienberater.

Er weist auf ein mögliches nächstes Problem hin, auf das die Tropfen auf ihrem Weg aus den Wolken bis ins Woha treffen. „Das Aufstauen des Wassers scheint erst danach - im Bereich der Tunnelbaustelle - mutmaßlich durch den Heimbach aufgetreten zu sein. Zumal der Heimbach frei fließt und vom Kanalsystem abgekoppelt wurde.“

Wer sich auf Spurensuche an der Baustelle begibt, erkennt sofort einen verdächtigen Kanaldeckel. Man kann genau sehen, dass Wassermassen aus ihm geflutet sind (Foto). Die Steine rundherum sind abgetragen. War das Abflusssystem im Baustellenbereich gestört oder gar in weiten Teilen unterbrochen? „Der über eine provisorische Wasserhaltung geführte Heimbach wurde derart rück- und überstaut, dass das Wasser aus einem auf der Baustelle gelegenen Schacht herausströmte“, räumt das Regierungspräsidium ein, das für die Weilertunnelbaustelle zuständig ist. Eigentlich sollte im Notfall Wasser in die Baugrube abfließen und diese einfach überschwemmen. „Das hat nur zum Teil funktioniert“, stellt Baubürgermeister Peter Klink im Gemeinderat fest.

Das aus dem Kanalsystem ausströmende Wasser hat auf jeden Fall eine Menge Schottersteine aus der Baustelle geschwemmt und damit einen weiteren Dominoeffekt ausgelöst. Die Körbe unter den Kanaldeckeln werden verstopft. Ein See bildet sich in der Senke der Johaniterstraße oberhalb der Bushaltestellen am Scharfen Eck.

Peter Klink ist sich sicher, dass die städtischen Kanäle ab dem Scharfen Eck in Ordnung waren. „Als der Spülwagen kam und die Steine entfernt hat, ging das Wasser gleich durch den Kanal.“ Doch warum fließt das Wasser weiter unten in der Heimbacher Gasse nicht wieder in die Gullis hinein und verschwindet unter der Straße? Eine Antwort könnte sein: Weil es einfach zu viel Wasser war. Viele Geschäfte sind ebenerdig, also barrierefrei, von der Straße aus zu erreichen. Keine Stufe am Eingang stoppt das Wasser.

Wer ist nun Schuld? Das werde nun erforscht, versichert Klink. Den Hauseigentümern rät er, bei ihren eigenen Versicherungen den Schaden geltend zu machen. Eventuell reichen die diesen dann weiter. Nur an wen?