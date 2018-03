Amtsgericht Faustschlag-Opfer bekommt Schmerzensgeld

Schwäbisch Hall / Eleonore Heydel

Dieser Fall hat Seltenheitswert: Ein Mann betrinkt sich und will zu Fuß kilometerweit nach Hause gehen. Er wird müde und findet an einem unbelebten Straßenrand ein unverschlossenes Auto. Er setzt sich hinein. Er dreht das Radio auf. Er findet ein Schweizer Taschenmesser und legt es offen ausgeklappt vor sich auf den Boden im Fahrerraum. Ein Handy, das in der Mittelkonsole des Autos liegt, steckt er in seinen rechten Strumpf.

Mann bleibt seelenruhig sitzen

Währenddessen befindet sich der Besitzer des Autos einige Meter entfernt hinter einer Scheune. Er bereitet mit seiner Familie einen Grillabend vor. Als er die laute Radiomusik hört, läuft er nach vorne. Er herrscht den Fremden an, sein Auto zu verlassen. Der aber bleibt seelenruhig sitzen. Als der Familienvater ihn aus dem Auto ziehen will, streckt ihn der Betrunkene mit einem kräftigen Faustschlag zu Boden. Aufgeschreckt eilt die Familie des Verletzten dazu. Dem Sohn des Autobesitzers verpasst der Fremde einen schmerzhaften Kopfstoß. Ein beherzter Nachbar hört den Tumult. Er hilft der Familie, den Mann zu Boden zu bringen und festzuhalten, bis die Polizei kommt.

Das Ende vom Lied: Der Betrunkene landet in einer Ausnüchterungszelle der Polizei. Der verletzte Familienvater wird im Haller Diakonie-Krankenhaus mit fünf Stichen an der Lippe genäht. Er darf zunächst nach Hause gehen, wird später aber wegen Kopfschmerzen doch für eine Nacht im Krankenhaus beobachtet.

In einer siebenstündigen Verhandlung hat das Haller Amtsgericht diesen Fall jetzt noch einmal aufgerollt: Am 7. August 2017 gegen 20 Uhr setzte sich der 31-jährige Täter bei einer Scheune an der Alten Hessentaler Straße unverfroren in den schwarzen Skoda Roomster eines 56-jährigen Familienvaters aus Gerabronn.

Der Angeklagte, der frisch verheiratet ist und gesichert in Arbeit steht, bestreitet sein Vorgehen nicht. Er habe keine Erinnerung mehr, sagt er vor Gericht. Er habe nicht stehlen wollen und sei nicht gewalttätig: „Was der Alkohol mit mir gemacht hat, ist unglaublich!“ In einer Haller Kneipe habe er nachmittags drei „Jack Daniels“ getrunken und später auf dem Heimweg am Kocher eine Halbliter-Flasche Chantré.

Als er den Skoda-Besitzer heftig zu Boden schlug, kann er bis zu 2,69 Promille Alkohol im Blut gehabt haben. Dazu kommt aber ein Cocktail aus sogenannten psychoaktiven Substanzen. Der Angeklagte ist suchtkrank und nimmt nach ärztlicher Verordnung täglich die Ersatzdroge „Subutex“. Das Schöffengericht unter Vorsitz von Dr. Wolfgang Amendt hat deswegen eine rechtsmedizinische Sachverständige eingeschaltet. Dr. Marion Stein (Eppelheim) gibt mit ihrem Gutachten die Richtung vor: Der Mann sei womöglich durch Alkohol und Drogen so benebelt gewesen, dass er sein Handeln nicht mehr habe steuern können. Das bedeutet: Er war schuldunfähig.

Freigesprochen wird der 31-Jährige aber nicht. Schließlich hat er sich durch übermäßigen Alkoholkonsum aus freien Stücken in den folgenreichen Rauschzustand versetzt. Das Gericht sieht hier ein Vergehen des „vorsätzlichen Vollrauschs“.

Bevor es zum Urteil kommt, handeln Verteidiger Michael Donath und Opferanwalt Thomas Bauer (beide Schwäbisch Hall) das Schmerzensgeld aus, das der verletzte Familienvater bekommen soll. Rechtsanwalt Bauer betont, sein Mandant habe nach dem Vorfall sein Blut auf Hepatitis und HIV untersuchen lassen müssen. Die Wartezeit bis zum erleichternden Ergebnis sei belastend gewesen. Die Anwälte vereinbaren: Der Angeklagte soll in Raten 1500 Euro an den Gera­bronner Nebenkläger bezahlen. Gehen die Raten bis zur Höhe von 1000 Euro pünktlich ein, wird ihm der Rest erlassen.

Weiter zur Suchtberatung

Weil der Angeklagte neben diesem Schmerzensgeld alle Prozess- und Anwaltskosten tragen muss, sieht das Gericht davon ab, ihn finanziell weiter zu belasten. Es verhängt eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Dem 31-Jährigen wird ausdrücklich auferlegt, seine Drogensucht weiterhin ärztlich behandeln zu lassen und sich an die Anweisungen der Suchtberatung zu halten.