Literatur Fasziniert von der Kraft des Wortes

Schwäbisch Hall / Monika Everling

Damals, als Schülerin am Haller Gymnasium bei St. Michael, mochte Margit Hanselmann Gedichtinterpretation überhaupt nicht. Sie war den Naturwissenschaften zugetan, liebte die Chemie und die Biologie. Deutschunterricht mochte sie schon auch, „wir hatten sehr gute Lehrer“, sagt sie noch heute dankbar. Sie erinnert sich an Dr. Siegfried Kurz, Professor Heinrich Müller und an Walter Hampele, den damals neuen Schulleiter. Die Abiturvorbereitung im Fach Deutsch war intensiv, jede Woche wurde mindestens ein Aufsatz geschrieben. „Nur Gedichtinterpretation, das war mir fremd.“

Heute beschäftigt sich die Hallerin intensiv mit Lyrik. Vor etwa 17 Jahren habe es sie gepackt, berichtet die adrette Dame in ihrer ruhigen Sprechweise. „Ich war auf einmal fasziniert davon, wie ein Gedicht in wenigen Worten Bilder und Assoziationen entstehen lassen kann, die Poesie hatte plötzlich eine sehr starke Wirkung auf mich.“

Zunächst hatte Margit Hanselmann Chemie und Biologie studiert, war Lehrerin, heiratete und arbeitete in der Arztpraxis ihres Mannes in Hall mit. Ihr Mann war einst ihr Klassenkamerad gewesen, er kam vom Einkorn, wo sein Vater Revierförster und die Mutter die Wirtin war.

Als Margit Hanselmanns Söhne aus dem Haus waren, hatte sie Zeit, in Buchhandlungen zu stöbern, Literaturzeitschriften zu lesen, zu dichten. Über Texte von Hilde Domin und Ulla Hahn kam sie zu moderner Lyrik. Ihre ersten Werke landeten in der Schublade, aber dann nahm sie ihren Mut zusammen und las manchmal im kleinen Kreis etwas vor. „Doch teilt sich solche Zuhörerschaft meist schnell in zwei Gruppen: diejenigen, die mit Lyrik generell nichts anfangen können, und die, die wohlwollend unkritisch Höfliches äußern“, schreibt die Autorin in einem autobiografischen Text. Sie wollte kritische Diskussionen, und die sollte sie im von Helmut Fritz geleiteten Autorenkreis an der Haller Volkshochschule auch bekommen. „Dort sind die verschiedensten Literaturvorlieben aufeinandergestoßen. Manche wollten Sience-Fiction-Romane schreiben, andere avantgardistische Poesie.“

Da konnte es schon vorkommen, dass sie sich dafür rechtfertigen sollte, wenn die Verse in einem Gedicht sich reimten. „Warum unterwirfst du dich heute noch dem Zwang des Reims?“, sei sie gefragt worden. Ihre Antwort: „Weil es mir Spaß macht, meine Gedanken in diese Form zu bringen.“ Aber solche Kritik hat in ihr gearbeitet. „Ich wollte mehr über moderne Lyrik wissen und habe in der Literaturwissenschaft nach theoretischen Schriften gesucht, aber sehr wenig gefunden“, erzählt Hanselmann.

„Doch dann bin ich auf Andreotti gestoßen.“ Der Schweizer Germanist Professor Dr. Mario Andreotti hat ein Buch über „Die Struktur der modernen Literatur“ geschrieben, das heute als Standardwerk der Literaturwissenschaft gilt. Für Margit Hanselmann war dieses Buch eine Offenbarung. Es zeigte ihr in Beispielen und mit vielerlei Bezügen zu außerliterarischen Gebieten wie Naturwissenschaften und Philosophie, weshalb moderne Autoren anders schreiben. „Da bekam ich verständliche und einleuchtende Antworten auf viele meiner Fragen.“ Dann meldete sie sich zu einem Lyrik-Seminar bei Andreotti an, die Teilnahme an Schreibwerkstätten mit den Autoren Markus Orths und Eva Christine Zeller folgten.

„Früher habe ich an meinen Texten wenig Änderungen gemacht, wenn sie erst einmal fertig waren. Heute kommt es öfter vor, dass ich denke, da gibt es noch irgendwo ein Wort, das das treffender schildert“, sagt Hanselmann über ihre Arbeitsweise.

Jetzt legt sie also ihr erstes Buch vor – und zwar nicht in Eigenregie, sondern in einem renommierten Lyrik-Verlag. „Es lief alles unwahrscheinlich glatt“, wundert sich die Dichterin. „Beim ersten Versuch, auf einen Verlag zuzugehen, hat es sofort geklappt.“ Was sie besonders freut: Die Laudatio bei der Buchvorstellung in Hall hält Mario Andreotti, der von ihr verehrte Wegweiser durch die moderne Literatur.

Info Der Lyrikband „Nimm wahr, was du unter dem Winde versäumst“ von Margit Hanselmann wird am Sonntag, 25. März, um 11 Uhr im Kunstfoyer der Sparkasse am Haller Hafenmarkt vorgestellt. Die Laudatio hält Professor Dr. Mario Andreotti. Der Gedichtband erschien im Verlag Colliction Entrada, er kostet 16,80 Euro.