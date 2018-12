Digitalisierung Fast überall schlechter Empfang

Landkreis / Gottfried Mahling

Eine Messung im Straßennetz des Landkreises bringt ernüchternde Ergebnisse. Nur an 10 bis 15 Prozent der Messpunkte ist der Mobilfunkempfang gut.

„Erschreckend ist, dass nur knapp 10 Prozent bis maximal 15 Prozent des gemessenen Kreisgebiets wirklich zeitgemäße Geschwindigkeiten zulassen“, schreibt Landrat Gerhard Bauer an Dorothee Bär (CSU), Staatsministerin für Digitalisierung. Der offene Brief wurde am 20. November nach Berlin geschickt.

Der flächendeckende Ausbau mit Glasfasertechnologie und eine Abdeckung mit schnellem Mobilfunk habe für den ländlich geprägten Landkreis Schwäbisch Hall oberste Priorität. „Das ist es, was sowohl Bürgerinnen und Bürger als auch Unternehmen als wichtige Grundlage für Standorttreue und -entscheidungen heranziehen“, führt Bauer weiter aus.

„Ich möchte Sie deshalb bitten, sich verstärkt für ein unbürokratisches und vollumfängliches Förderinstrumentarium des Bundes einzusetzen und darüber hinaus bei der anstehenden Vergabe der 5G-Funkfrequenzen vor allem auch die ländlichen Räume und deren Bewohner in den Fokus zu rücken“, appelliert er an die Staatsministerin.

Reubach überall Schlusslicht

Die Viridas GmbH aus Braunschweig hatte im Auftrag des Landkreises die Mobilfunkabdeckung an 90 Prozent der befahrbaren Wege gemessen. Anschließend wertete die Wirtschaftsförderungsgesellschaft die Daten der drei Anbieter Telefonica (O2), Telekom und Vodafone aus. Das Ergebnis ist ernüchternd: An der großen Mehrheit der Messpunkte kann nicht in guter Qualität telefoniert, geschweige denn mit LTE-Geschwindigkeit (3G) im Internet gesurft oder Daten versendet werden.

Beispielsweise hat die Messung ergeben, dass im Netz von O2 die Reubacher Hauptstraße (Rot am See) das Schlusslicht der Empfangsstärke bildet. Ebenfalls in Reubach schneidet auch Vodafone schlecht ab. Im Netz der Telekom hingegen ist der Bereich der L 1066 in Frankenhardts Ortsteil Markertshofen Schlusslicht. Auf den meisten Straßen außer­halb von Ortschaften herrscht auf kilometerlangen Abschnitten netzübergreifend schlechter Empfang. Beispiele sind das Kochertal zwischen Enslingen und Döttingen, das Jagsttal von Leo­fels bis Unterregenbach oder die Verbindungsstraßen zwischen den Teilorten von Blaufelden, Schrozberg und Rot am See.

Für den Landrat ist die Messung ein weiterer wichtiger Baustein hin zu einer zukunftsfesten Telekommunikationsstruktur im ländlichen Raum. „Mit den Ergebnissen können die Städte und Gemeinden und wir als Landkreis nun gezielter auf Missstände hinweisen und Verbesserungen für unsere Bürger einfordern. Wir haben nun eine objektive Datengrundlage geschaffen“, erläutert Bauer. Er ergänzt: „Sogar der Wirtschaftsminister Peter Altmaier möchte auf Autofahrten nicht mehr mit ausländischen Kollegen telefonieren, weil das Handynetz in Deutschland so schlecht ist und die Anrufe regelmäßig abbrechen.“

Info Einen Gesamtüberblick über die Messungen der Viridas GmbH gibt es im Internet unter www.feldkarte.de.