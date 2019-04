Für einen Mittelaltermarkt bietet Vellberg die ideale Kulisse. Kein Wunder, dass Fans von weit her anreisen, um Gaukler, Puppenspieler, Handwerker und Musikanten zu erleben.

Sobald der Besucher durch den Torturm tritt, sieht er sich in eine andere Welt versetzt. Frauen in langen weiten Röcken, die bei jeder Bewegung anmutig schwingen. Unter einem Umhang tragen sie geschnürte Oberteile oder Blusen mit Raffungen. Männer mit hüftlangen Tuniken, weiten Hosen oder Beinlingen, Weste, Wams oder Waffenrock, Ritter in glänzenden Rüstungen und Mönche in langen Kutten sorgen für Staunen.

Irmgard Schmitt und ihr Mann haben vor ein paar Jahren das traditionelle oder intuitive Bogenschießen als Hobby entdeckt und damit auch ihre Liebe zur passenden historischen Kleidung. „Wir haben inzwischen die ganze Familie damit angesteckt“, berichtet die Frau aus Steinheim bei Ludwigsburg, die heute ein selbstgenähtes Fantasiegewand trägt. Sie unterstützen Alwin Schuh an seinem Bogenschützenstand. Für ein paar Euro versuchen sich hier die Besucher im Langbogenschießen. „Bei der traditionellen Art des Bogenschießens hat der Bogen keine Zielvorrichtung, und der Schütze hält beide Augen offen“, erklärt sie. „Irgendwann kann man den Bewegungsablauf aus dem Gedächtnis abrufen, wie wenn Sie mit einem Schlüssel ganz automatisch das Schlüsselloch treffen“, ergänzt Schuh.

Mittelalterliche Verkleidung

Schon länger interessieren sich Fallensteins für mittelalterliches Leben. „Vor zwei Jahren haben wir Nägel mit Köpfen gemacht und uns die Gewänder gekauft“, erzählt Alexander Fallenstein. Er ist begeistert von der Atmosphäre auf den Mittelaltermärkten. „Jeder ist freundlich und aufgeschlossen. Da kann man vom Alltag abschalten“, sagt er. Seine Frau trägt ein langes, edles Gewand in natürlich wirkenden Braun-Beige-Tönen. Es passt wie angegossen. Perfekt wird ihr Auftritt durch eine lockige Langhaarperücke. „Im richtigen Leben trage ich ganz kurze Haare“, verrät sie und verschiebt die künstlichen Haare ein wenig, so dass ihr kurzer Naturschopf zu sehen ist.

Markt in Vellberg Mittelaltermarkt in der Vellberger Altstadt Bilderstrecke öffnen

Auch Tochter Isabelle trägt ein langes Kleid und stilecht darüber ein schwarzes Cape. „Ich finde es gut, wenn die Kleine sieht, wie das Leben früher war, dass die Menschen auf Vieles verzichten mussten“, meint ihr Vater. Die Familie steht am Stand von Claudia Kaltenleitner aus Beilstein, bei der sie sich eingekleidet haben. Sie entwirft und fertigt alles selber von Hand. Einziges Hilfsmittel ist eine alte Nähmaschine mit einem Trittbrett, mit dem sie die Nadel rein mechanisch antreibt. „Meine Ideen hole ich mir aus der Fernsehserie Outlander“, erklärt die gelernte Modedesignerin, die ihren Kunden die Gewänder auf den Leib schneidert. Selbstverständlich verwendet sie nur Stoffe aus natürlichen Fasern. Auch Leder verarbeitet sie gern zu Gürteln, Wämsern oder Taschen.

Familie Kranich ist ganz spontan von Heidenheim aus nach Vellberg aufgebrochen. „Wir haben im Radio von dem Markt gehört. Dann hatten wir keine Zeit mehr, uns passend anzuziehen, erklärt Bianca Kranich den zivilen Auftritt der Familie. Nur Tochter Lilith trägt ein dunkles Cape. „Wir haben richtig eingekauft: den Umhang für sie, für ihren Bruder eine Steinschleuder, und eben hat er sich noch einen Ring ausgesucht, und meine Frau hat sich eine Kette aus Leder und Steinen mitgenommen“, zählt ihr Mann auf.

Historisch: Mühlsteine selbst gefertigt

Neben einem abwechslungsreichen Programm mit Spielmannsgruppen, Fahnenschwingern und Possenmachern besticht der Markt auch mit der Darstellung von altem Handwerk. Christopher Eger zum Beispiel zeigt die Steinmetzkunst. Seine Passion ist der authentische Nachbau von alten Werkzeugen und Gebrauchsgegenständen. In Vellberg hat er Mühlsteine dabei, wie sie von der Jungsteinzeit bis ins Mittelalter verwendet wurden. Alles ist selbst angefertigt nach historischen Vorlagen. So weit es geht, verwendet er dazu historisches Werkzeug. ,,Auch für Museen arbeitet er. Aber hier auf einem solchen Markt komme ich mit Menschen in Kontakt, die in kein Museum gehen würden. Hier können sie die Gegenstände nicht nur anschauen, sondern auch anfassen und spüren“, erklärt er.

Das könnte dich auch interessieren: