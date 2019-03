Themen in diesem Artikel Stuttgarter Straße

Drei junge Männer aus Aalen versuchen, eine Strafe wegen wiederholten zu schnellen Fahrens abzuwenden. Doch die Haller Sachbearbeiterin ist aufmerksam.

Drei Freunde müsst ihr sein – oder wie in einem Fall, der jetzt vor dem Haller Amtsgericht verhandelt wurde: zwei Brüder und ein treuer Kumpel. Zwei 21- und 26-jährige Brüder aus Aalen lieben das Fußballspiel und das hohe Tempo beim Autofahren. Im November 2017 wurde der Jüngere geblitzt, als er in einem Mercedes 36 Kilometer pro Stunde zu schnell auf der Stuttgarter Straße in Schwäbisch Hall stadteinwärts fuhr.

Der Haller Bußgeldstelle gegenüber benannte er einen heute 20-jährigen Schulfreund als Fahrer. Diese Version soll der ältere Bruder, dem der Mercedes gehört, gestützt haben. Die beiden Aalener sind wegen falscher Verdächtigung angeklagt.

Die jungen Männer sitzen neben ihren Verteidigern aus einer Esslinger Kanzlei. Die Anwälte tragen vor: Am 14. November 2017 sei der jüngere Angeklagte auf dem Weg zum Fußballtraining bei den Sportfreunden Hall gewesen. Sein Schulfreund habe ihn begleitet. Am Steuer hätten sich die beiden Freunde immer wieder abgewechselt. Deswegen habe der jüngere Angeklagte geglaubt, der andere sei in diesem Fall der Fahrer gewesen. Der Ältere habe „eigentlich niemanden bezichtigt“. Zwar sei der 26-jährige Profi-Fußballspieler als Halter des Mercedes eingetragen. Er habe seinem Bruder das Auto für die Fahrt zum Fußballtraining ausgeliehen. Mehr habe er nicht gewusst. Den Anhörungsbogen mit der falschen Fahrer-Angabe habe die gemeinsame Mutter ausgefüllt. Das Gericht ist ausgebremst: Die Mutter der beiden Brüder hat sich entschuldigen lassen. Sie befindet sich im Skiurlaub.

Dagegen ist der als Fahrer gehandelte Schulfreund als Zeuge pünktlich erschienen. Der 20-Jährige sagt aus: Er sei unsicher gewesen, ob er zum fraglichen Zeitpunkt am Steuer des Mercedes gesessen habe. Einen möglichen Bußgeldbescheid hätte er akzeptiert. Während der modisch-elegant gekleidete Student sich angespannt nach hinten lehnt, sagt er: „Ich war erleichtert, dass ich's net war!" Seine Aussage bleibt fragwürdig. Möglicherweise saß er beim Durchfahren der Radarkontrolle gar nicht im Mercedes.

Das Trio hatte nicht damit gerechnet, dass die Sachbearbeiterin bei der Haller Bußgeldstelle den Vorgang genau prüfen würde. Sie ließ sich von der Stadt Aalen Passbilder schicken und verglich sie mit dem Blitzerfoto. Die 46-jährige Verwaltungsangestellte klagt vor Gericht: „Das ist eine ewige Ermittlerei in solchen Sachen!“

Am Ende stellte sie fest: Nur der jüngere Bruder kam als Fahrer infrage. Ihm wurde der Bußgeldbescheid über 160 Euro, zwei Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot zugestellt. Nach vorübergehendem Einspruch akzeptierte der 21-jährige Auszubildende den Bescheid, zahlte und gab seinen Führerschein ab.

Die beschuldigten Brüder sind beide schon mehrfach als Temposünder aufgefallen und haben Punkte im Fahreignungsregister bekommen. Die Motivation, jemand anderen als Fahrer zu benennen, liegt auf der Hand. Aber die Rolle der Mutter bringt mehrere Fragezeichen in den Prozess. Als nahe Angehörige dürfte sie schweigen, wenn man sie als Zeugin befragen würde.

Nach dreistündiger Verhandlung drängen die Verteidiger auf eine Einstellung des Verfahrens. Weil auch Halls Oberstaatsanwalt Harald Freyer nicht auf einem Fortsetzungstermin besteht, beendet Richterin Katja Kopf die Verhandlung mit einem Beschluss. Der jüngere Bruder, noch nach Jugendrecht angeklagt, soll drei Fahrstunden absolvieren, bei denen es speziell um das Einhalten von Geschwindigkeit geht.

Der Ältere, der sein Einkommen bei einem bayerischen Drittliga-Fußballclub unter der Decke hält, soll 200 Euro an das Deutsche Rote Kreuz Jugendgruppe Schwäbisch Hall zahlen. Erfüllen beide die Auflagen, wird das Verfahren wegen falscher Verdächtigung gegen sie endgültig eingestellt.

