Apropos Fallendes Messer

Schwäbisch Hall / Jürgen Stegmaier

Stahl baut Stellen ab. Stahl macht Verluste. Stahl verzeichnet Umsatzrückgänge. Stahl streicht die Dividende. Die Lage erscheint explosiv. Die Managementspitze der Unternehmensgruppe wurde in den zurückliegenden Monaten komplett umgebaut, der Vorstand ist ausgewechselt. Vorstandschef Dr. Mathias Hallmann und Finanzvorstand Volker Walprecht gehen davon aus, dass der Experte für Explosionsschutz und Fördertechnik aus Waldenburg wieder in Fahrt kommt. Derzeit zweifelt die Börse daran noch. Der Stahl-Anteilsschein notiert aktuell schlechter als vor einem Monat, einem Quartal und einem Jahr. Die Aktie gleicht einem fallenden Messer, in dieses derzeit nur wenige Anleger greifen.

Ein kleiner Handwerkerbetrieb kann sich keine Personalberatung leisten. Und angesichts voller Auftragsbücher haben viele Chefs nicht die Zeit, sich Personalstrategien auszudenken. Doch mancher Maler, Installateur oder Elektriker wünscht sich Unterstützung, denn die Lage auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt ist extrem angespannt und guter Rat oft weit. In diesem Punkt wird deutlich, dass eine Interessensvertretung wie die Handwerkskammer von Bedeutung sein kann. Dort ist Personalberaterin Lisa-Marie Kreis angetreten, um die Handwerksbetriebe zu unterstützen. Hoffentlich hilft’s.