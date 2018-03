Ausbildung Fachsprache in Hohenlohisch lernen

Maya Peters

Hódmezövásárhely und Dunaújváros – das sind die Heimatstädte von Ágnes Farkas (24) und Eva Becze (23). So wie die ungarischen Ortschaften für deutsche Zungen schwer auszusprechen sind, wurden die beiden Frauen durch die deutschen Fachbegriffe und den hohenlohischen Dialekt herausgefordert. Die Pflegeschülerinnen im letzten Ausbildungsjahr sind vor vier Wochen mit einem Erasmus-Stipendium nach Mainhardt an den Lindenhof gekommen. Das europäische Programm fördert Bildung, Jugend und Sport.

Voraussetzung war eine begründete Bewerbung, die Teilnahme an einem Vorbereitungskurs mit Deutschunterricht sowie allgemein gute Noten, erzählt Eva Becze. Farkas und Becze lernen sonst an der Zsuzsanna-Kossuth-Berufsschule in Szeged in Ungarn. Rund 340 Euro Taschengeld erhalten sie für den Monat am Lindenhof – neben freier Kost und Logis. Dafür helfen sie täglich sechs Stunden bei der Pflege und Behandlung der Bewohner. Zu Schichtbeginn machen sie die Übergabe, verteilen unter Fachaufsicht Medikamente, messen Blutzucker und Blutdruck, beziehen Betten oder wechseln Ernährungssonden. „Die Kollegen sind alle sehr nett und hilfsbereit“, lächelt Ágnes Farkas. Schichtbeginn sei im wöchentlichen Wechsel um 6 oder 13 Uhr.

In der Freizeit üben sie mithilfe von Filmen, Zeitschriften und Musik regelmäßig Deutsch. In den vergangenen Wochen ging es auf den Mainhardter Fuxi-Pfad zum Wandern sowie nach Schwäbisch Hall und Vellberg. „Neben einem Frühstück in der Haller Markthalle gab es auch Döner“, erzählt Becze mit Unterstützung der Deutschlehrerin Gabriela Kurdi. Sie hilft am Runden Tisch zum Ende des Praktikums bei Sprachschwierigkeiten.

Täglich müssen die Pflegeschülerinnen Berichte auf Facebook veröffentlichen. „Das wird von den Ausbildern streng kontrolliert“, weiß Kurdi. Sie begleitet die Praktikantinnen auf ihren Ausflügen und ist ihre Ansprechpartnerin. Geplant sei noch eine Abschlussfahrt zur Löwensteiner Burg, verrät Kurdi. Auch würde sie ihnen gerne das Diak in Schwäbisch Hall zeigen. Denn im Anschluss an ihre Examen im Mai wollen beide diplomierte Krankenschwestern werden. Dazu hängen sie in Ungarn noch ein mehrjähriges Studium an. Danach in Deutschland zu arbeiten, können sie sich vorstellen.

Den beiden Frauen fiel der Auslandsaufenthalt nicht schwer: Sie haben bereits drei Sommer in einem Allgäuer Hotel mitgearbeitet und bekommen vom Lindenhof zudem ein wertschätzendes Privileg: Ungarische Festnetznummern dürfen sie gratis anrufen.

Süßen Senf im Gepäck

Farkas und Becze sind nicht die ersten Ungarinnen in dem Alten- und Pflegeheim. Schon 2015 hat der Lindenhof ein Schulungszentrum für Pflegekräfte aus Ungarn eingerichtet, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. „In Deutschland verdient man besser“, weiß Gabriela Kurdi. Seit bald drei Jahren arbeitet sie als Deutschlehrerin am Lindenhof. Dafür wurde auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein ehemaliger Gasthof ausgebaut. Es gibt 14 Einzel- und ein Doppelzimmer sowie Gemeinschafts- und Seminarräume, in denen der Unterricht stattfindet. Derzeit sind zwölf Zimmer belegt. Mit ihren ungarischen Mitbewohnern haben sich Farkas und Becz gleich angefreundet.

Kommenden Montag geht es für die jungen Frauen mit dem Bus über Budapest zurück nach Szeged. Im Gepäck für Freunde und Familie haben die Frauen Ritter-Sport-Schokolade, Nutella, Haribo, süßen Senf und Bier. Im kommenden Jahr werden mit dem Erasmus-Stipendium sogar acht Schüler und vier Lehrer zum Praktikum nach Mainhardt kommen. „Das ergänzt unser Ungarn-Projekt“, freut sich Lindenhof-Geschäftsführer Martin Seibert.