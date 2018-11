Ausbildung Fachschüler präsentieren Berufe in der Behindertenhilfe

Schwäbisch Hall / Autor Ende

Haller Fachschüler für Heilerziehungspflege und Heilerziehungsassistenz gestalten am Dienstag, 20. November, einen Infoabend, an dem sie die Ausbildung und Berufe in der Behindertenhilfe vorstellen wollen. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Evangelische Fachschule für Heilerziehungspflege, Sudetenweg 118, auf dem Gelände des Sonnenhofs im Haller Westen.

Heilerziehungspflege und Heilerziehungsassistenz seien Berufe, die Menschen mit Unterstützungsbedarf in unterschiedlichen Lebensbereichen begleiten, heißt es in der Ankündigung. Die Ausbildungen finden an den beiden Lernorten Fachschule und Fachpraxis statt.

Ausbildung wird vergütet

Der Beruf Heilerziehungsassistenz richtet sich an Hauptschüler. In zwei Jahren können sie eine erste berufliche Qualifikation und den mittleren Bildungsabschluss erwerben. Verdient werden in der gesamten Ausbildung fast 1000 Euro brutto pro Monat. Heilerziehungspflege richtet sich an Personen mit mittlerem Bildungsabschluss oder Abitur. Nach einem Vorpraktikum dauert die Ausbildung drei Jahre. Die Vergütung beginnt bei gut 1000 Euro brutto im ersten Ausbildungsjahr und landet bei mehr als 1200 Euro brutto im dritten Ausbildungsjahr. Beide Ausbildungsgänge führen zur staatlichen Anerkennung.

Weil die beiden Berufe in der Behindertenhilfe von den individuellen Wünschen der Menschen mit Behinderung ausgehen, seien die Tätigkeitsfelder abwechslungsreich, die Arbeitsfelder unterschiedlich, schreibt die Fachschule. Das Ziel sei dennoch dasselbe: Lebensqualität soll für die Menschen mit Behinderung Wirklichkeit werden. Selbstbestimmt leben und Möglichkeiten zur Teilhabe an der Gemeinschaft seien die Kernthemen.

Weitere Infos telefonisch: 07 91 / 50 02 81; www.hepschule-sha.de.