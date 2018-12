Soziale Netzwerke Facebook-Nutzer über Selbstjustiz von Braunbacher Anliegern gespaltener Meinung

Braunsbach / Oliver Färber

Dass Anwohner in einem Braunsbacher Wohngebiet rabiat gegen Autofahrer vorgehen, schlägt Wellen. Diese stören sich daran, dass Autofahrer während der aktuellen Sperrung der Ortsdurchfahrt eine Straße – ihrer Meinung nach illegal – nutzten und ein „Anlieger frei“-Schild ignorieren (wir berichteten). Das Thema wird zurzeit auf der Facebook-Seite dieser Zeitung heiß diskutiert.

Die Sorge, die viele Braunsbacher – allen voran die Geschäftsleute – haben, nämlich, dass die Angriffe ein schlechtes Licht auf den Ort werfen, ist nicht unbegründet. Dieter Fritz kommentiert auf Facebook: „Schön, dass die Braunsbacher wenigstens die millionenschwere Hilfe der Auswärtigen angenommen haben, als vor Jahren der halbe Ort wegen Starkregen weggespült wurde – jetzt scheint man wieder oben auf zu sein.“ Martin Ulm schreibt: „So was spricht sich rum. Sie schaden sich selbst und den ansässigen Unternehmern. ­[...] Der eine oder andere wird nicht mehr einkaufen oder eine Gaststätte besuchen, wenn man Angst haben muss, wenn man durchfährt.“ Laura Mucha sieht das auch so: „Es tut mir leid für die Geschäftsleute, die sind nämlich die wirklichen Leidtragenden. Denn die Baustelle ist nach acht Wochen weg, aber die Kunden werden vorerst nicht zurückkommen.“

Appell an Anwohner

Andere appellieren an die Anwohner, den Blick auf ihre Mitbürger zu richten. Sandra Kadow weist auf die Sperrung der Orlacher Steige über zwei Jahre hinweg hin, als der Verkehr durch Jungholzhausen, Schaalhof und Arnsdorf führte. „Wir haben uns nicht so aufgeführt und schämen uns für die paar Leute, die so spinnen“, echauffiert sie sich. So sieht das auch Kristin Horeischi: „Was haben die Anwohner im Schaalhof mitgemacht und Arnsdorf erst, ohne zu Murren und weiß Gott, länger. Ich selber bin in eine Schraube gefahren. Mein neuer Winterreifen ist kaputt, obwohl ich Anwohner bin. Schweinerei.“ Mandy Rackel meint hingegen: „Das sind nicht alle Braunsbacher, die da durchdrehen, sondern nur zwei oder drei Leute. Ich finde es auch nicht gut, aber man sollte nicht alle über einen Kamm scheren.“

Es gibt auch Kommentare, die Mitgefühl mit den Anwohnern zeigen. „Die haben genug mitgemacht die letzten zwei Jahren. Da habe ich Verständnis“, meint Andreas Haug. Niklas Munz stellt aber klar: „Die das tun, haben nur die sechs Wochen Vollsperrung von der Hauptstraße mitgemacht, aber nichts vom Hochwasser abbekommen.“

Frank Fischers Meinung lautet: „Wer kein Recht hat, durch die Sperrung zu fahren und es trotzdem tut, nur weil er sich dann ein paar Kilometer spart, ist selber Schuld.“ Es findet die Aktionen der Anwohner gut: „Braunsbach hält zusammen, und da können sich viele Gemeinden eine Scheibe von abschneiden. Weiter so, und immer raus mit denen, die da nix verloren haben.“

Rücksicht auf andere

„Auch wenn die Selbstjustiz etwas zu weit geht, [...] so lernen die Menschen vielleicht auch mal Rücksicht auf andere zu nehmen“, bringt sich Tobias Schäfer in die Diskussion ein. „Ich selbst bin durch den Ort gefahren und musste feststellen, dass teilweise die Geschwindigkeit für die engen Straßen viel zu hoch ist. Deswegen habe ich volles Verständnis für die Bewohner“, meint ein Herr, der sich „Istdasdoch Renaldo“ nennt. Wolfgang Bayer hat beobachtet: „Leider interessieren bei uns die Verkehrsschilder schon lange keinen mehr. Jeder macht, was er will. Ich kann den Ärger verstehen. Trotzdem sollte sich jeder an der eigenen Nase packen, bevor er andere beschimpft oder schädigt.“

Manche nehmen es mit Humor. „Ich komm’ kurz mit meinem Güllefass. Dann ist Ruhe“, meint Reinhold Herre. Benjamin Götz hat eine weitere Lösung: Er lädt zu einem gemeinsamen Autokorso ins Wohngebiet ein.

Info In diesem Text werden die Namen genannt, unter denen sich die Zitierten an der Diskussion auf der Facebook-Seite dieser Zeitung beteiligt haben. Eine Prüfung, ob es sich tatsächlich um diese Personen handelt, ist nicht möglich.