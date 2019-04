Jetzt gibt es ein Stück weit mehr Sicherheit für Radfahrer auf der B19 zwischen Gelbingen und dem Friedhofsdreieck.

Männer in Orange markieren einen Streifen auf der Straße. Ein Fahrradschutzstreifen wird auf der Bundesstraße zwischen Gelbingen und dem Schwäbisch Haller Friedhofsdreieck angebracht. Autos dürfen in diesem Randbereich nur ausnahmsweise fahren, zum Beispiel in einer engen Straße, wenn sich zwei Busse begegnen oder bei ähnlichen Situationen, informiert der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club. Der Streifen soll der Sicherheit der Radler dienen, sorgte aber in Hall auch schon für kontroverse Debatten über den Nutzen.

