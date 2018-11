Schlagwort f

Ortsmarke / cito

Bei der diesjährigen Verkehrsschau von Ordnungsamt und Amt für Straßenbau in Rosengarten wurde unter anderem festgelegt, die Kreisstraße 2507 zwischen Tullau und Steinbach wegen der Engstelle am Eisenbahnviadukt für Lastwagen, die mehr als zehn Meter lang sind, zu sperren. Gemeinderat Ralf Seefried war nun aufgefallen, dass die entsprechende Beschilderung immer noch nicht angebracht wurde. Wie Bürgermeister Jürgen König mitteilte, wird dies so auch so bleiben: Die Geschäftsleitung der Pappenfabrik in Tullau habe beim Landratsamt Schwäbisch Hall eine Rücknahme der Anordnung erwirkt, da sie die uneingeschränkte Verbindung als Zulieferungsweg für das Unternehmen weiterhin für erforderlich halte.

Schöffen aus Rosengarten

Bei der Schöffen-Wahl für die Geschäftsjahre bis 2023 waren zwei Bewerber von der Rosengartener Vorschlagsliste erfolgreich. Hans-Werner Trittner aus Tullau wird künftig als Schöffe bei der Strafkammer des Landgerichts Heilbronn tätig sein. Martin Hampele aus Westheim wurde zum Hilfsschöffen beim Amtsgericht Schwäbisch Hall gewählt.

Arbeit für die Kehrmaschine

Gemeinderätin Johanna Schwärzli-Leutert reichte der Gemeindeverwaltung die Beschwerde eines Anliegers aus dem Amselweg in Westheim weiter. Der Anwohner bemängelt, dass dort seit den Teerarbeiten im Sommer Split auf der Straße liege. Bürgermeister Jürgen König will jetzt nochmals die Kehrmaschine dort vorbeischicken.