Tradition f

Bühlerzell / Holger Ströbel

Die herrliche Lage des Kellerwaldfestes inmitten von uralten Linden im Bühlerzeller Kellerwald versprüht ein ganz eigenes Flair. Seit Jahren ist das Fest weit über die Grenzen des Bühlertals hinaus bekannt und zu einem festen Bestandteil der Feste und Feiern rund um Bühlerzell geworden.

Bei traditioneller Blasmusik, frisch gezapftem Bier, Discomusik für die jüngere Generation und alle Junggebliebenen können die Besucher ihr Kellerwaldhähnchen in geselliger Atmosphäre genießen. Das Blätterdach der zahlreichen Bäume spendet auch bei heißem Wetter angenehm kühlen Schatten.

Auftakt mit Bierprobe

Das Kellerwaldfest beginnt am Freitag, 3. August, um 19.30 Uhr. Auf dem Programm stehen eine Bierprobe und der Auftritt der Musikkapelle Bühlerzell. Am Samstag, 4. August, möchte der Musikverein Pommertsweiler ab 19.30 Uhr für Stimmung sorgen. Am Sonntag, 5. August, ab 11.30 Uhr tritt der Musikverein Horn auf, ab 14 Uhr stehen Geländespiele für Kinder auf dem Programm und ab 15.30 Uhr Unterhaltung mit der Jugendkapelle Oberes Bühlertal. Den musikalischen Ausklang des Kellerwaldfestes gestaltet ab 18 Uhr der Musikverein Fronrot. An allen drei Tagen ist der Eintritt frei.

Das Kellerwaldfest findet jedes Jahr am ersten Augustwochenende statt. Veranstalter sind immer im Wechsel die Musikkapelle Bühlerzell und die Sportfreunde Bühlerzell.