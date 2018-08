Flüchtlinge f

Ortsmarke / --

„Täglich erreichen uns Nachrichten von Menschen, die im Mittelmeer ertrunken sind, ertrunken, obwohl sie hätten gerettet werden können“, schreibt der Freundeskreis Asyl in einer Pressemitteilung.

Aus diesem Grund trifft sich der Freundeskreis am Samstag, 4. August, von 10 bis 12 Uhr am Stand des Freundeskreises auf dem Milchmarkt. „Am besten mit eigenem Plakat, in orangem T-Shirt oder Rettungswesten als Zeichen der Aktion ‚Seebrücke’“, heißt es weiter. Der Haller Stadtrat hat 2012 beschlossen, jährlich 17 Flüchtlinge aufzunehmen. Diese Zusage fordern die Mitglieder ein. Sie möchten dem Ertrinken von Flüchtlingen im Mittelmeer Einhalt gebieten.

Ein zentrales Thema des Freundeskreises Asyl ist auch die Begleitung einzelner Flüchtlinge und Flüchtlingsfamilien. Es wird Kontakt aufgenommen, zusammen Zeit verbracht und versucht, zu kommunizieren. Ebenso versuchen die ehrenamtlichen Mitarbeiter, Flüchtlinge beim Deutschlernen zu unter­stützen. Mehrmals im Monat werden in der Kleiderkammer am Ripperg 5 in Schwäbisch Hall auch Kleider an Flüchtlinge und Bedürftige ausgegeben.

Info Weitere Informationen unter

www.freundeskreis-asyl-sha.de.