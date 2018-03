Hohenlohe Die Ergebnisse der Kreisliga B1

Region / swp

So haben die Mannschaften am Wochenende gespielt:

SV Gailenkirchen –

SV Tüngental 4:0

Eine aufgrund der besseren zweiten Halbzeit verdienten, wenn auch etwas zu hohen Sieg landete die Beck-Truppe gegen den SV Tüngental. In Durchgang zwei wurde dann das Gailenkirchener Spiel druckvoller. Pech hatten die Gäste in der 50. Minute, als Hannes Däuber auf der Linie noch per Kopfball klären konnte. Nach schöner Vorbereitung durch Daniel Klenk markiert Paul Rickert in der 63. Minute das erlösende 1:0. Als in der 65. Minute Alexander Mauthe den Ball in die Tiefe zu Paul Rickert spielte, fackelte dieser nicht lange und es hieß 2:0. Dominik Bitsch erzielte das 3:0. Andre Bitsch schoss das 4:0. Reserve 1:2.

SV Rieden –

TSV Michelbach 3:5

Der Gast aus Michelbach hat in einem torreichen Spiel die drei Punkte mitgenommen. Ein Spielbericht lag nicht vor.

TSV Michelfeld II –

TSG Waldenburg 2:3

Michelfeld ging verdient durch Luca Gebert kurz vor der Halbzeit in Führung. Kurz nach der Pause glichen die Gäste durch Andreas Philipps aus. Durch zwei Tore binnen fünf Minuten von Florian Wagner und Benjamin Dimmler drehten die Gäste das Spiel auf 1:3. Nach einem Eckball konnte Patrick Bohm den Anschlusstreffer erzielen.

TSV Hessental II –

SSV Gaisbach II 0:15

Eine deftige Klatsche kassierte die zweite Vertretung des TSV Hessental gegen Gaisbach II. Ein Bericht lag nicht vor.

TSV Gaildorf II –

TSV Sulzdorf 1:4

Die ersten Chancen der Gaildorfer resultierten aus Freistößen. Mit ihrer zweiten Möglichkeit trafen die Sulzdorfer in der 28. Minute nach einem Flachschuss zur 1:0-Führung. In der 57. Minute zeichnete sich die Niederlage der Gaildorfer ab. Der TSV Sulzdorf erzielte das 2:0. Vom TSV Gaildorf II war in der regulären Spielzeit nicht mehr viel zu sehen. Die Sulzdorfer erhöhten in der 66. Minute auf 3:0 und kamen nach 75 Minuten zum 4:0. In der Nachspielzeit gelang noch Useinov der 1:4-Endstand.

FC Ottendorf –

TSV Ammertsweiler 3:0

Der spielfreudige Mika Tischler erzielte aber nach Vorarbeit von Fabian Meier in der 22. Minute das 1:0. Daniel Mayer erhöhte im zweiten Versuch in der 31. Minute zum Pausenstand auf 2:0. In der zweiten Halbzeit dauerte es bis zur 67. Minute, bis Niko Schneider wiederum nach Vorarbeit von Fabian Meier das 3:0 markierte. Der Gegner aus Ammertsweiler spielte auch nach dem Drei-Tore-Rückstand unbeirrt nach vorne und suchte sein Heil in der Offensive.

VfB Neuhütten –

TSV Braunsbach 2:0

Der VfB tat sich gegen Braunsbach sehr schwer. Das erlösende Tor fiel in der 72. Minute durch Luca Hammel und mit dem Schlusspfiff fiel das 2:0 durch denselben Spieler. Neuhütten bleibt so Tabellenerster.