Lehrbeauftragte Externe Lehrende als Bereicherung

Schwäbisch Hall / ht

Die Fakultät für Management und Vertrieb am Campus Schwäbisch Hall der Hochschule Heilbronn begrüßte am Dienstag mehr als 30 Teilnehmer zum Treffen der Lehrbeauftragten. Das neue Format soll die Vernetzung zwischen Wissenschaft und Praxis fördern sowie einen umfassenden und fächerübergreifenden Austausch der Lehrenden am Campus sicherstellen.

Campus Hall auf gutem Weg

Professor Dr. Jens Koch, Studiendekan der Fakultät, stellte die Wichtigkeit einer exzellenten Lehre heraus, die durch externe Lehrende mit ihrer weitreichenden praktischen Expertise eine wertvolle Bereicherung erfährt. Die positive Entwicklung des Campus Hall würde belegen, dass sich die Fakultät auf einem sehr guten Weg befinde, obgleich man sich darauf keinesfalls ausruhen dürfe.

Als Ausblick stellte Jens Koch die strategische Studienprogrammausrichtung der Fakultät zur nachhaltigen Sicherung des Erfolgs auch vor dem Hintergrund der demografischen Herausforderungen ausführlich dar.

Herausfordernder Mangel

In seinem Vortrag zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und den Finanzmärkten referierte der Finanzexperte Dr. Thomas Braun, ehemaliges Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Heilbronn, über zentrale volkswirtschaftliche Indikatoren auf nationaler sowie internationaler Ebene. Der zunehmende Fach­-

kräftemangel und die internationale politische Situation seien zusätzliche Herausforderungen. Braun skizzierte mögliche Entwicklungen, die nicht zuletzt vor dem Hintergrund der aktuellen Börsensituation besonderes Interesse hervorriefen.

Künftig jährlich

Professor Dr. Markus Speidel, Didaktikbeauftragter an der Hochschule, gab Hinweise zur Verbesserung der Lehre und stellte Möglichkeiten zu deren Umsetzung vor.

Ein reger Dialog rundete die Veranstaltung ab und zeigte, dass der Erfahrungsaustausch einen großen Nutzen für alle Beteiligten stiftet. Das Treffen der Lehrbeauftragten soll zukünftig jährlich stattfinden.

Info Mit 8300 Studierenden ist die Hochschule Heilbronn eine der größten Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg. Ihr Kompetenzschwerpunkt liegt auf den Bereichen Technik, Wirtschaft und Informatik. An drei Standorten, Heilbronn, Künzelsau und Hall, bietet die Hochschule mehr als 50 Bachelor- und Masterstudiengänge an. Die Hochschule pflegt enge Kooperationen mit Unternehmen aus der Region.