Diak Expertinnen bieten Hilfe bei Krebs an

Expertinnen bieten Hilfe bei Krebs an

Schwäbisch Hall / swp

Im Diakonieklinikum Schwäbisch Hall wird ein regelmäßiges Gruppenangebot für Männer und Frauen, die eine Krebserkrankung haben, angeboten. Die Psychoonkologinnen möchten Strategien an die Hand geben, negative Gedankenkreise zu durchbrechen, Konzentrations- und Schlafstörungen zu überwinden und im wahrsten Sinne des Wortes wieder Boden unter den Füßen zu spüren. In der Gruppe können sich Betroffene über ihre persönlichen Bewältigungsstrategien austauschen, die sich für sie als besonders hilfreich bewährt haben. Gemeinsam sollen Übungen zur Körperwahrnehmung und Entspannung unter Anleitung der Psychoonkologinnen Andrea Recht-Schmidt und Katharina Bezold ausprobiert werden. Die Gruppe trifft sich immer am ersten Donnerstag im Monat.

Eine Anmeldung wäre schön, ist aber nicht unbedingt nötig, schreibt das Diak. Erreichbar ist die Psychoonkologie unter Telefon 07 91 / 7 53 48 59 oder per E-Mail an: psychoonkologie@dasdiak.de. Der nächste Termin ist am Mittwoch, 15. August, von 9 bis 10.30 Uhr, im Hochhaus, Konferenzraum H104, erster Stock.