Polizei Exhibitionist zeigt sich

Künzelsau / swp

Zum wiederholten Mal ist in Künzelsau ein Exhibitionist in Erscheinung getreten. Am gestrigen Morgen, zwischen 7.15 und 7.25 Uhr, zeigte sich der Mann in der Schulstraße im Bereich der Stadthalle und beim Gesundheitsamt. Der Unbekannte hat eine kräftige Figur, mittlere Körpergröße und war mit einer dunklen Hose mit einer aufgenähten Oberschenkeltasche bekleidet. Die Kripo geht davon aus, dass die Tat mit weiteren, ähnlich gelagerten Fällen der letzten Wochen im Bereich des Kocherradwegs zusammenhängt.