Polizei Exhibitionist entblößt sich

Künzelsau / swp

Ein unbekannter Exhibitionist zeigte sich am vergangenen Mittwoch in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 7.50 Uhr im Bereich des Fuß- und Radwegs am Kocher in Höhe der Mehrfamilienwohnhäuser am Klebweg. Der Mann war laut Polizeibericht zu Fuß in Richtung Wertwiesen unterwegs und entblößte sich beim dortigen Fitnessstudio. Er wird beschrieben als Mann mittleren Alters mit einer Größe von 1,70 bis 1,75 Meter und schlanker Statur. Er hatte braune, kurze Haare. Außerdem war er unrasiert und trug vermutlich einen sogenannten Dreitagesbart. Bekleidet war er mit einer dunklen Jeans und einer schwarzen Regenjacke mit dunklen, horizontal verlaufenden, gleichfarbigen Querstreifen. Bei ihm dürfte es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um denselben Mann handeln, der bereits Anfang Oktober an der gleichen Örtlichkeit in Erscheinung getreten war. Die Kriminalpolizei Künzelsau sucht Zeugen.

Info Wer die beschriebene Person gesehen hat, kennt oder belästigt wurde, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 0 79 40 / 94 00 zu melden.