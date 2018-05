Hohenloher Kunstverein Ewige Suche nach Sinn und Schutz

Langenburg / Ralf Snurawa

Könnte sich auch eine Linie von der Kirche zur Obdachlosigkeit herstellen lassen, und zur Heimat im Unbehaust-Sein, zum Asyl in der Kirche?“, fragte der Haller Psychologe Gunter König in seiner als „Annäherung“ bezeichneten Einführung in die Ausstellung der Fotografen Wolfram Janzer und Jochen Steinmetz am vergangenen Sonntag. Der Hohenloher Kunstverein präsentiert Arbeiten der beiden in seinem Langenburger Hofratshaus.

In der Tat dürfte eine Art Sinnsuche für Kirche wie Obdachlosigkeit als Gemeinsamkeit anzusehen sein. Hier Janzers ungerahmte großformatige Fotogra­fien der „drei provenzalischen Schwestern“, streng perspektivisch und mit Licht und Schatten spielend, dort die gerahmten, kleinformatigen Fotografien Steinmetz’ von Obdachlosen und ihrem Umfeld, oft aus dem Augenblick heraus fotografiert, gern auch einmal verschwommen – so konträr die Fotografien auch erscheinen, so lässt sich manches doch in der Fantasie des Betrachters mitdenken.

Da glaubt man in den leeren Kirchenschiffen, Dormitorien und Kreuzgängen die Mönche oder Nonnen förmlich zu sehen, verlangt die Leere nach gedanklichem Füllen. Umgekehrt, wenn man die Obdachlosen auf der Straße schlafen oder sitzen sieht, gerät das Umfeld auch zu einem eigenen Raum, und wenn es letztlich nur der vom Fotografen selbst gefertigte Holzrahmen ist.

Gunter König setzt sich in seiner „Annäherung“ näher mit den Begriffen „Behaust – Unbehaust“ auseinander, mit denen die Ausstellung überschrieben ist. So hätten die Menschen früh Behausungen als Schutz gesucht. Goethe hat seinen „Faust“ fragen lassen: „Bin ich der Flüchtling nicht? Der Unbehauste?“

König folgert: „Faust erblickt nicht nur seine eigene Abgründigkeit aus Getriebenheit und Rastlosigkeit, sondern auch den Gegensatz: Behaustheit und Unbehaustheit, Wohnen und Ausgesetztsein, Enge und Offenheit.“ Obdachlose seien in Literatur und Film oft romantisiert worden „und oft als Vertreter der Freiheit stilisiert“. Die Wirklichkeit sehe aber anders aus. Da träfen sie entweder auf Mitleid oder auf Ignoranz.

Jochen Steinmetz öffne in seinen Fotografien Blicke auf gesellschaftliche Wohnorte im Abseits: „Menschen auf der Flucht, in der Einsamkeit, im Abseits, hilflose, ausgegrenzte Menschen, die uns anrühren. Schutzsuchende.“

Janzer widme sich den drei romanischen verlassenen Zisterzienserabteien Le Thoronet, Sénanque und Silvacane, die er übrigens auch schon Le Corbusiers Klosterbau Sainte Maire de la Tourette gegenübergestellt hat: „... ein eigener Lebensraum, Ruhe, Besinnung, Meditation, Klarheit, eine andere eigene Lebensform. Wir imaginieren Menschen, die Gott suchen.“

Die Ausstellung lade, so König, zu Fragen ein: „Wo bin ich zu Hause? Wo fühle ich mich zu Hause? Wie möchte ich leben? Wo finde ich ein Obdach für meine Seele?“

Info: Die Ausstellung ist noch bis zum 24. Juni zu sehen. Das Langenburger Hofratshaus ist mittwochs von 14 bis 17.30 Uhr und samstags, sonntags wie feiertags von 11 bis 17.30 Uhr geöffnet.