Aktion Es saugt und wischt der Kärchermann

Obersontheim / Holger Ströbel

„Rein mit der Freude, raus mit dem Schmutz“, so wirbt Kärcher auf der Einladung zur Hausmesse. Wie man „die Pflicht zur Kür und den Alltag zum Feier-Tag macht“, wollen 38 Landfrauen aus den umliegenden Gemeinden an diesem Abend erfahren.

Sie tauschen sich bereits vor der Veranstaltung aus. Zum Beispiel über den Roboterstaubsauger, der in Abwesenheit der Hausfrau so nett ist und die Böden von Wollmäusen und dergleichen befreit, sodass sie im Anschluss nur noch feucht durchwischen muss. Eine Dame freut sich an der Neuauflage des Elektrobesens, der ja fast von alleine fahre. Ihr alter tut das nicht. „Der E-Besen ist etwas für zwischendurch, wenn die Enkel da waren oder Gäste zu Kaffee und Kuchen“, bewirbt ihn der freundliche Vorführer. Eine junge Frau probiert ihn aus und tanzt gleich mit ihm los. Rein mit der Freude ...

An einer anderen Station zeigt Elke Blümlein, wie der Fensterstaubsauger funktioniert. Erst Dreck entfernen mit dem Wischer mit integrierter Spritzflasche, gefüllt mit dem firmeneigenen Reinigungsprodukt. Dann absaugen mit dem Fensterstaubsauger. „Ich habe den daheim, habe aber immer noch Streifen“, sagt eine Landfrau aus dem Bühlertal. Doch, sie nehme das Kärcher-Reinigungsmittel. Sie solle immer mal wieder mit einem Tuch an der Abziehlippe entlangfahren und diese hin und wieder wechseln. „Vielleicht halte ich das Gerät falsch?“, sorgt sie sich.

Sehr interessiert stehen die Damen vor dem Hartbodenreiniger. Wie mit einem Staubsauger überfährt die Hausfrau damit den Schmutz, der von den rotierenden, sich befeuchtenden Rollen weggewischt und abgesaugt wird. Schon Loriot wusste um den Vorteil eines Two-in-one-Geräts: „Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur saugen kann.“ So warb der Staubsaugervertreter in dem 70er-Jahre-Sketch für den Staubsauger mit integrierter Trockenhaube.

Es wird gewischt, gebügelt, gestaubsaugt, geprüft. Die Stimmen der Frauen werden laut und leise, je nach Einsetzen der Vorführung des zischenden Dampfgeräts, dem brummenden Bodenwischer, dem sprudelnden Wasserzieher des Hochdruckreinigers. Und als es endlich still wird, bildet sich eine Traube Landfrauen um den Herrn im Kärcherhemd, der die Bestellungen annimmt.