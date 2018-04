Vellberg Gutes Publikum - gute Stadtführerin

Vellberg / Sonja Alexa Schmitz

In Vellberg nehmen die gebuchten Stadtführungen von Jahr zu Jahr zu. Gerda Schönbucher ist eine von vier Stadtführerinnen - und das seit 17 Jahren.

Die Menschen, die im Bus in den ersten Reihen sitzen, sind auch die, die bei der Führung das größte Interesse zeigen. Die hinteren Reihen beginnen gerne mal das Plaudern unter sich. Das hat sich in 17 Jahren, in denen Gerda Schönbucher Stadtführungen macht, nicht geändert. Geändert hat sich nur ihr Alter. 77 Jahre ist sie mittlerweile. Aber die geschichtlichen Daten präsent zu haben und regelmäßig vor Gruppen vorzutragen, hält jung.

Damals, als sie mit 60 Jahren ihre Arbeit als Sekretärin beim Stadtkämmerer niedergelegt hat, hat sie eingewilligt, die Aufgabe zu übernehmen, die zuvor der Schulrektor innehatte. Sie hat ein geschichtliches Buch über Vellberg aus ihrem Bücherregal genommen, die Unterlagen ihres Vorgängers und noch einige städtische Broschüren studiert. Dann hatte sie das nötige Rüstzeug zusammen, um den Besuchern ihre Heimatstadt nahezubringen.

Durch und durch Vellbergerin

Die gut gelaunte Seniorin ist Vellbergerin durch und durch. Nie war sie weg von daheim, obwohl ihr Mann aus Kärnten stammt und ein Umzug in Frage gestanden hätte. Sie wollte, als Einzelkind, ihre Eltern nicht alleine lassen. Im letzten Jahr war sie viel weg, in der Heimat des Mannes, darum hat sie 2017 nur acht Gruppenführungen und eine Kinderführung gemacht. In diesem Jahr gibt es erst mal einen Engpass an Stadtführerinnnen. Eine fällt krankheitsbedingt noch aus, die andere beginnt erst im Sommer. Bis dahin sind Gerda Schönbucher und Hannelore Zitterbart gefragt, die Anfragen abzudecken. Die nächsten acht Termine stehen schon.

Die Tour beginnt an der Stadtmauer, dort befindet sich der Parkplatz, wo sie die Gruppen, die meist mit dem Bus anreisen, empfängt. „Die Mauer entstand im Mittelalter, jeder Stein wurde mit Handarbeit hergeschafft und aufgesetzt.“ Durch einen der Türme geht es dann ins Städtle. Wenn die Gruppen hauptsächlich aus Frauen bestehen, verlangen die nach interessanten Begebenheiten. Auf geschichtliche Daten haben sie weniger Lust. Kein Problem für Gerda Schönbucher. Sie hat auch Anekdoten parat. Zum Beispiel die Geschichte, die sich um 1600 abspielte. Da verliebte sich eine junge Adelige in einen Vellberger. Es entwickelte sich eine Liebelei, aber letztlich wollte der Mann nicht. Daraufhin stürzte sich die unglücklich Verliebte vom Schloss in die Tiefe. Gerne hören die Zuhörer auch zu, wenn Gerda Schönbauer ihnen den Reiterstein vor dem Museumsgasthof „Ochsen“ zeigt. „Die Vellberger waren trinkfreudig, um nicht zu sagen trinksüchtig. Und wenn sie dann einen langen Abend im Ochsen verbracht haben, brachte der Landsknecht ihnen die Pferde für den Heimritt. Um in ihrem Zustand auf das Ross zu kommen, nahmen sie einen Stein zu Hilfe, den sogenannten Reiterstein.“ Er ist immer noch vor dem Gasthaus zu sehen.

Geht es ins Gasthaus, das zweitälteste Gebäude Vellbergs nach dem Ganerbenhaus, dann ist die Stadtführerin selbst beeindruckt von den schönen Türen, den Intarsien und dem Kachelofen. Es schwingt immer etwas Aufregung bei einer Führung mit. Aber wenn die Menschen sich offen und interessiert zeigen, dann werden es schöne anderthalb Stunden. Und dann geht sie beschwingt heim, mit ihrem energischen schnellen Schritt, nach Talheim, von wo sie, wenn sie ihre Straße hinabgeht, das Panorama des Städtles sehen kann.