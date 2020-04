Die Nacht ist frostig. Die wenigen Passanten draußen sind warm eingepackt, eine junge Frau hat ihren Schal über das Gesicht gezogen. Wer nicht unbedingt muss, der geht in diesen Tagen nicht raus. Weniger wegen den Temperaturen, sondern wegen Corona. Die Landesverordnung besagt, Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren, möglichst daheim zu bleiben. Doch was machen jene Menschen, die aktuell kein Zuhause haben? Wo sollen die hin? Neben der Kälte müssen sie nun auch mit den Corona-Einschränkungen klarkommen.

Die Erlacher Höhe betreibt seit Jahren in Hall unter anderem den Tagestreff Schuppachburg und die Notunterkunft am Kelkertor. Die Schuppachburg, eigentlich von 9 bis 15 Uhr geöffnet, ist derzeit dicht.

Morgens und mittags Speisen

Die einzige Person vor Ort ist an diesem Mittag die als Haushaltshilfe angestellte Bianca Wipper, die Tische, Theke und Küche desinfiziert. Sozialpädagoge Fabian Braun, zuständig für die Einrichtung, begründet: „Wir haben die Vorgaben der Landesverordnung umgesetzt.“ Auch das Gesundheitsamt habe empfohlen, den Betrieb komplett einzustellen, so Braun. „Wir wollen der Verbreitung des Virus keinen Vorschub leisten.“ Seit fast drei Wochen ist der Tagestreff geschlossen.

Wohnungslose und finanziell schwächere Menschen haben sich bis dahin morgens mit Brot eingedeckt, welches von einer Haller Bäckerei gespendet wurde. Manche sind auch auf einen Kaffee dageblieben. Am Mittag gab es eine warme Speise für zwei Euro, dazu je nach verfügbaren Zutaten und der Zeit der ehrenamtlichen Helfer Suppe, Salat und Nachtisch.

Im Schnitt seien täglich 35 bis 40 Personen gekommen, die neben Speisen auch von den sozialen Kontakten profitierten. Nun aber sind die Bedürftigen weitestgehend auf sich gestellt. Nur noch im Sozialkaufhaus „Hab&Gut“, ebenfalls von der Erlacher Höhe betrieben, würden den Menschen günstige Lebensmittel verkauft, die freilich noch zubereitet werden müssen.

„Wir denken darüber nach, dass wir in der Schuppachburg wenigstens die Brotausgabe wieder einführen“, so Braun. Aber noch sei die Lage unklar, ebenso, ob sich der Alltag nach den Osterferien normalisieren könne.

Was aber noch geöffnet hat, ist die Notunterkunft Kelkertor. An diesem Nachmittag tritt ein 59-Jähriger vor die Tür – aber nur, weil der Reporter aus Infektionsschutz-Gründen nicht rein darf. Der Mann, der namentlich nicht genannt werden will, berichtet von seinem Schicksal. „In meiner Wohnung hat es gebrannt. Von einem Tag auf den anderen stand ich auf der Straße.“ Nun ist er wohnsitzlos. Eine neue Wohnung zu finden, das sei im abgegrasten Markt nahezu unmöglich. Und wenn was verfügbar ist, seien die Preise für ihn unbezahlbar – obwohl er berufstätig ist. Dass er im Kelkertor untergekommen ist, darüber ist er heilfroh.

Zehn Plätze hat es dort, die sich auf vier Zimmer verteilen – eigentlich. Wegen Corona gelten verschärfte Regeln. Die Zimmer werden nur noch einzeln belegt, berichtet Braun. Damit sind es nur noch vier Plätze – aktuell voll belegt. „Wir mussten aber zum Glück noch keinen wegschicken“, so Braun.

Schutz vor Erfrierung

Noch gelte der Erfrierungsschutz, der wegen den Temperaturen verlängert wurde. Die Bewohner dürften daher einige Tage länger bleiben. Auch wegen Corona könnte die Einrichtung keinen auf die Straße schicken, so Braun. Mussten sonst Nutzer des Kelkertors morgens die Einrichtung verlassen, sei die Nutzungsordnung derzeit dahingehend geändert, dass die Menschen den ganzen Tag im Haus bleiben können.

Der 59-jährige wohnungslose Haller berichtet, dass sie drinnen oft in der Gemeinschaftsküche seien, sich unterhalten, zusammen kochen. Die Gemeinschaft sei eine wichtige Stütze. Da bleibe auch viel Zeit zum Sinnieren. In der Welt herrsche nun „Hab und Gier“, Menschen hamsterten und rafften, während die Oma im Supermarkt danebenstehe und unter anderem kein Klopapier mehr bekäme. „Die Ellenbogen sind noch weiter draußen, die Menschen sehen nicht mehr über den Tellerrand.“ Freunden, denen er über Jahre geholfen hatte, seien heute nicht mehr da, um ihn zu unterstützen. Dabei gehe es sehr schnell, dass man selbst in einer aussichtslosen Lage lande.

Haller wollen helfen

Das kann Braun bestätigen. Er ergänzt: „Jeder ist sich in der Krise zunächst selbst am nächsten.“ Braun mache nun aber auch die Erfahrung, dass manche Haller nun vermehrt helfen wollen, etwa als ehrenamtliche Kräfte. Von denen braucht es etwa in der Schuppachburg noch viel mehr – sofern die Einrichtung wieder öffnet.