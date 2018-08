Demokratie Es bleibt bei 22 Mandaten

Wahlmodus der unechten Teilortswahl ist Besonderheit in Baden-Württemberg

Der Gemeinderat in Ilshofen wird sich nach der nächsten Kommunalwahl im Mai 2019 zusammensetzen wie folgt: Der Zentralort Ilshofen bekommt elf Sitze, Eckartshausen vier, Unteraspach drei und Oberstei­nach und Ruppertshofen jeweils zwei.

Der Ortschaftsrat in Ruppertshofen wird sieben Mitglieder haben, der in Eckartshausen neun und die in Unteraspach und Obersteinach jeweils zehn.

Eine unechte Teilortswahl garantiert dem Hauptort – vor allem aber den kleineren Ortsteilen – eine bestimmte Zahl an Plätzen im Gemeinderat. Dennoch haben so die kleineren Orte die Chance, im Gremium repräsentiert zu sein. Dieser Wahlmodus ist eine Besonderheit in Baden-Württemberg und ermöglicht dem Wähler eine sehr differenzierte Stimmabgabe. Sie ist in den vergangenen Jahren aber auch in Kritik geraten, weil Bewerber mit hohen Stimmenzahlen im Hauptort keinen Sitz im Gremium erhalten, ihre Kollegen aus den Teilorten mit einer weitaus geringeren Stimmenzahl aber schon. uts