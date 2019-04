Das Haller Amtsgericht verurteilt einen Lkw-Fahrer wegen eines sexuellen Übergriffs an seiner Verlobten zur Bewährungsstrafe.

Eine Beziehungstat in einem privaten Schlafzimmer hat zu einer stundenlangen Verhandlung des Haller Amtsgerichts geführt. Am 29. April 2018 legte sich der Angeklagte bei einem Besuch abends zu seiner Verlobten auf das Bett. Zu diesem Zeitpunkt lebte das Paar nach diversen Streitereien getrennt. Die junge Verlobte war im achten Monat schwanger. Für das, was anschließend auf dem Bett passierte, gibt es zwei Versionen. Die Anklage lautete auf Vergewaltigung.

Angeklagter bestreitet Vorwürfe

Der beschuldigte 36-jährige Lasterfahrer aus dem Kreisgebiet ist ein stämmiger Mann: kurze Haare, Sportpullover, helle Jeans. Er ist nicht vorbestraft und ist ehrenamtlich aktiv. Zu Beginn der Verhandlung weist er den Vorwurf energisch zurück. Er habe sich damals zu seiner Verlobten auf das Bett gelegt, aber nur Fernsehen geschaut: „Ich hab nichts getan, was sie nicht wollte.“

Seine Verlobte hat das vor knapp einem Jahr der Polizei ­anders geschildert. Er habe sich in der Unterhose zu ihr auf das Bett gelegt. Sie habe das nicht gewollt. Dann habe er seine Unterhose ausgezogen, seine Verlobte mit einem Arm festgehalten und seinen Finger in ihre Vagina eingeführt. Er sei dabei erregt gewesen. Sie habe um Hilfe gerufen. Er sei dann weggegangen.

Kriminalität Bewaffneter Raubüberfall in Crailsheim: 24-Jähriger in Haft Nach dem Raubüberfall in Crailsheim, bei dem auf eine Frau geschossen wurde, hat die Polizei einen Mann verhaftet.

In ähnlicher Weise schilderte sie den Vorfall auch dem Haller Familiengericht. Sie gab sogar mit Unterstützung eines Rechtsanwalts eine eides­stattliche Versicherung ab. Man glaubte ihr und erteilte dem Mann ein Annäherungsverbot. Der beschriebene Gewaltakt im Bett gilt nach deutschem Recht als ein Verbrechen der Vergewaltigung.

Frau nimmt Anzeige zurück

Wenige Wochen später ruderte die Frau zurück. Sie rief bei der Polizei an und wollte die Anzeige gegen ihren Verlobten zurückziehen. Sie täuschte sich: Ein Ermittlungsverfahren wegen Vergewaltigung lässt sich durch eine Rücknahme der Anzeige aber nicht mehr stoppen. Da half auch nicht, dass die 22-Jährige sagte, sie habe sich alles nur ausgedacht, um ihrem Verlobten eins auszuwischen. Inzwischen sei sie mit ihm wieder versöhnt.

Prozess wegen Vergewaltigung Mann soll Ex-Frau in Wüstenrot vergewaltigt haben Ein Mann soll in Wüstenrot und Heidelberg seine von ihm geschiedene Frau schwer verletzt haben.

Mit Spannung erwartet das Gericht nun ihre Aussage als Zeugin. Die schmal gebaute Frau erklärt ohne zu zögern, sie habe bei den beiden ersten polizeilichen Vernehmungen gelogen. Es habe am 29. April keinen sexuellen Kontakt gegeben. Sie würde für ihre Falschaussage einstehen: „Ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe!“ Als aber Staatsanwalt Sven Güttner noch einmal zu einigen Details nachfragt, beginnt sie schlagartig zu weinen und will nicht mehr weiterreden: „Das wird mir grad alles zu viel!“

Für Amtsgerichtsdirektor Dr. Bodo Mezger und zwei Schöffinnen ist schnell klar: Entweder hat die junge Frau bei ihren ersten polizeilichen Vernehmungen gelogen – oder sie lügt jetzt, um ihren Verlobten vor einer Strafe zu bewahren. Mezger ruft anschließend die beiden Polizeibeamtinnen herein, denen die 22-Jährige das sexuelle Vorgehen ihres Verlobten genau geschildert hatte. Unabhängig voneinander bekunden die beiden polizeilichen Zeuginnen, dass sie die erste Schilderung des Vorfalls durch die junge Frau heute noch für plausibel und wahr halten.

Staatsanwalt fordert Haftstrafe

So sieht es auch Staatsanwalt Güttner. Er will den Angeklagten ins Gefängnis schicken: zwei Jahre und zehn Monate wegen Vergewaltigung, so seine Forderung. Verteidigerin Cornelia Pelikan zeigt dafür kein Verständnis. Die Verlobte habe damals ein „Aussagegerüst“ gegen ihren Mandanten aufgebaut, um ihn „fertigzumachen“. Sie fordert einen Freispruch.

Länger als eine Stunde berät das Haller Schöffengericht vor dem Urteil. Bis zum Schluss hat der Angeklagte seine Unschuld beteuert: „Da war nichts!“ Aber das Gericht wird ihm am Ende nicht glauben. Wegen eines „sexuellen Übergriffs“ bekommt er eine Haftstrafe von neun Monaten zur Bewährung. Er soll als Bewährungsauflage 500 Euro an den Haller Diakonieverband zahlen.

Paar hegt Hochzeitspläne

Während der Haller Amtsgerichtsdirektor Mezger das Urteil ausführlich begründet, sieht ihn die junge Verlobte des Angeklagten aus der ersten Reihe des Zuhörerraums unverwandt an. Der erhoffte Freispruch ist ausgeblieben. Der 36-Jährige selbst blickt gedankenverloren in Richtung Fenster. Das Paar hegt Heiratspläne. Das gemeinsame Kind, das sich zum Zeitpunkt des Vorfalls noch im Bauch der Mutter entwickelte, ist nun schon ein Dreivierteljahr alt.

Das könnte dich auch interessieren:

Feuerwehr in Schwäbisch Hall Feuerwehreinsatz in Theaterwerkstatt der Freilichtspiele Schwäbisch Hall Am Montagnachmittag ist es laut geworden in Schwäbisch Hall: In der Innenstadt sind mehrere Feuerwehrautos ausgerückt.