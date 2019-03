Reinigungstechnik Erstmals mehr als 13 000 Mitarbeiter

Winnenden/Obersontheim / Jürgen Stegmaier

Für die Kunststofffertigung erweiterte Kärcher 2018 in Obersontheim. Es wurden neue Produktionslinien eingerichtet und ein Grundstück erworben. Der Großteil der Investitionen in Kärchers größten Produktions- und Logistikstandort aber floss und fließt noch bis 2020 in die Digitalisierung der Produktion. Allein dafür nimmt der Reinigungstechnikentwickler und -hersteller rund 10 Millionen Euro in die Hand.

Konzernweit investierte Kärcher 2018 rund 126 Millionen Euro. Davon entfielen 11,3 auf die drei Werke im Landkreis Hall.

Drei Bühlertal-Werke

Dort arbeiten insgesamt rund 2000 Menschen. Etwa 1300 gehören direkt zu Kärcher, der Rest zu externen Dienstleistern, beispielsweise für das saisonal stark schwankende Logistikgeschäft.

Im Werk Obersontheim werden unter anderem Straßenkehrmaschinen sowie Kehr- und Saugmaschinen hergestellt. Auch das Unternehmen KFT (Kärcher Futuretech) hat dort seinen Sitz. Es stellt Technik her, um Menschen im Falle von Naturkatastrophen mit Lebensmitteln, Wasser und Sanitärtechnik zu versorgen.

Im Logistikzentrum Obersontheim werden Waren zwischengelagert und zur Auslieferung bereitgehalten.

Beliebte Produkte

Im Werk Bühlertal stellt das Unternehmen Hochdruckreiniger, Dampfreiniger und Staubsauger für private Nutzer her, außerdem Hochdruck- und Dampfreiniger für Gewerbe und Industrie.

Zu den beliebtesten Produkten zählt der Hochdruckreiniger mit der Bezeichnung K2 Basic. Er gilt als Einstiegsgerät im unteren Preissegment. Auch er wird in Obersontheim hergestellt.

Der 2018er-Umsatz entspricht einem Wachstum von 1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. „Das gesamtwirtschaftliche Umfeld war im vergangenen Jahr vergleichsweise schwierig. Die Reinigungsgerätebranche ist nur sehr verhalten gewachsen“, erklärt Hartmut Jenner, Vorsitzender des Vorstands, den zurückhaltenden Zuwachs. Bereinigt um Währungs- und Sondereffekte errechnet der Topmanager des Winnender Familienunternehmens ein Plus von 5,5 Prozent.

Ziel liegt bei 10 Prozent

In der Vergangenheit machte Jenner keinen Hehl daraus, dass das Wachstumsziel von Kärcher bei 10 Prozent liegt – ohne Währungseffekte. Je nachdem, wie stark oder schwach die europäische Währung ist, beeinflusst dies rechnerisch den Umsatz in anderen Märkten.

Erstmals arbeiten mehr als 13 000 Menschen für den Konzern, der seinen Stammsitz in Winnenden hat. 2018 wurden mehr als 700 neue Mitarbeiter eingestellt. Die genaue Zahl der Beschäftigten gibt Kärcher mit 13 027 an.

Neue Plattformen

Kärcher will 2019 die weltweit erste digitale Plattform vorstellen, die Reinigung nach Bedarf ermöglicht. Hartmut Jenner erklärt dieses so genannte „Cleaning on Demand“: „Heutzutage haben viele Unternehmen statische Verträge mit Gebäudereinigern, unabhängig davon, wie stark einzelne Bereiche tatsächlich verschmutzt sind. Ist ein Mitarbeiter eine Woche lang auf Dienstreise, wird dessen Arbeitsplatz dennoch geputzt, obwohl dies nicht nötig ist. Es wird künftig eine dynamisierte Reinigung geben – Beispiel öffentliche Gebäude mit einer Sensorik, die ermittelt, wenn es draußen regnet und der Eingangsbereich öfter gereinigt werden muss. Wir helfen Kunden, produktiver zu sein. Weitere Ansätze sind Schmutzerkennungssysteme, die empfehlen, welches Gerät oder welches Reinigungsmittel wann und wo verwendet werden sollte.“

Eine Plattform will Kärcher demnächst auch für Akkutechnologie auf den Markt bringen. Ziel ist es, dass für gewerbliche und Endverbrauchergeräte dieselben Akkus verwendet werden können.