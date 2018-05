Glaube Erster Gnadentaler Motorradgottesdienst gut besucht

Michelfeld / Oliver Färber

Die Sonne steht am Sonntagvormittag hoch am Himmel über dem Asphalt im Hof der Gnadentaler Klosterschänke. Schattenplätze sind begehrt. Immer wieder ist das Blubbern von Maschinen auf der vorbeiführenden Straße zu hören. Die meisten Biker halten dort aber an: Schließlich haben Michelfelder Motorradfreunde, die evangelische Kirchengemeinde und der Gasthof zusammen alles für den ersten Motorradgottesdienst organisiert.

Auch Roger Meyle bremst seine Maschine ab. „Was gibt es hier denn?“, will er wissen. Auf der ersten Tour der Saison kommt er gerade zufällig vorbei und hat die vielen anderen Bikes gesehen, die in Gnadental abgestellt sind. Als er hört, dass es einen Gottesdienst extra für Motorradfahrer gibt, steigen seine Sozia und er ab, wollen spontan teilnehmen. „Das ist gut für den Saisonstart“, findet er. Mit Gottes Segen unterwegs zu sein, das könne gerade für Zweiradfahrer nicht schlecht sein. „Schließlich gibt es doch den einen oder anderen gefährlichen Moment“, meint er.

„Wir fangen an“, sagt Pfarrer Dieter Kern. Die Band Reloaded Worship legt los: „Jetzt beginnt er, der erste Bikergottesdienst“, schallt es aus den Lautsprechern, die Besucher klatschen. Und dann wird es rockig. „One Way, Jesus“ röhrt es von vorne. Kern betont: „Schon die Vorarbeit zu dem Gottesdienst hat viel Spaß gemacht.“ Die Andacht hat er auf die Themen „Unterwegs“ und „Reisen“ abgestimmt. Gemeinsam mit den Musikern wird gebetet und gesungen.

Derweil bereiten Gastwirt Herbert Schacht und sein Team von der Klosterschänke alles fürs Mittagessen nach dem Gottesdienst vor. Ochsenfleich vom Grill soll es geben. „Als der Pfarrer mit der Idee eines Bikergottesdienstes zu mir gekommen ist, habe ich gleich Ja gesagt“, berichtet er. Er findet die Veranstaltung gut und unterstützt sie. „Und ich würde natürlich auch wieder mitmachen“, verspricht er.