Ausbildung Erste Wahl für angehende Fachkräfte

Von Marius Stephan

Die Magazine Focus, Focus Money und deren Marke „Deutschlandtest“ untersuchten in einer aktuellen Studie, in welchen Betrieben Auszubildende besonders gut auf das Berufsleben vorbereitet werden. Befragt wurden die Ausbildungsbeauftragten der 20 000 mitarbeiterstärksten Betriebe aus 93 Branchen im gesamten Bundesgebiet. Prof. Dr. Werner Sarges, Personaldiagnostiker an der Hamburger Helmut-Schmidt-Universität, begleitete die Untersuchung wissenschaftlich. Fünf Aspekte standen bei der Untersuchung besonders im Fokus: der Ausbildungserfolg, strukturelle Daten der Auszubildenden, die Vergütung, die Ausbildungsquote sowie zusätzliche Angebote für Azubis.

Bundesweites Ranking

Die besten 745 Firmen veröffentlichte Focus nach Branchen sortiert. Die Betriebe in der Region Heilbronn-Franken schnitten besonders gut ab: 17 Unternehmen schafften es in das Ranking.

Der Motoren- und Ventilatorenbauer Ziehl-Abegg aus Künzelsau erreichte als einziger Vertreter der Region die Maximalpunktzahl in seiner Branche und gilt laut der Studie damit als bestes Ausbildungsunternehmen Deutschlands in der Elektroindustrie.

„Die deutschlandweite Studie belegt unseren dauerhaften Einsatz für eine qualifizierte Ausbildung“, sagt Peter Fenkl, Vorstandsvorsitzender der Ziehl-Abegg SE. „Das Ergebnis freut mich besonders für unsere Ausbilder, die sich sehr engagiert um den bestmöglichen Berufsstart der Fachkräfte von morgen kümmern“, fügt Fenkl hinzu.