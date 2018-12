Notfall Erste Hilfe in der Schule

Herzinfarkte und Freizeitunfälle

Seit über 30 Jahren ist Karl-Eugen Altdörfer für den ASB im Rettungsdienst in der Region Schwäbisch Hall aktiv. In seinem Beruf hat er schon viel erlebt. Mit einem Klischee will Karl-Eugen Altdörfer jedoch aufräumen: die meisten Unfälle passieren in seinen Augen nicht auf der Autobahn oder den Landstraßen. „Wir rücken leider auch oft wegen einem Herzinfarkt aus“, weiß er. Häusliche Unfälle seien keine Seltenheit. „Mehr als 30 Prozent der Unfälle ereignen sich im Freizeitbereich“, ergänzt er. In diesem Herbst waren Erste-Hilfe-Maßnahmen von ihm und seinen Kollegen unter anderem auch bei Gartenbesitzern notwendig, die bei der Obsternte von der Leiter fielen. asc