Rheuma-Liga Erkrankte können ausweichen

Gerabronn / swp

Mehr als 100 Gruppen treffen sich im Verbund der Rheuma-Liga regelmäßig im Landkreis zur Wasser- und Trockengymnastik. Die Rheuma-Liga hatte den Sprecherrat, die Therapeuten und die Gruppensprecher des Funktionstrainings eingeladen. Dieses darf nur von Physio- oder Ergotherapeuten oder besonders dafür geschulten Personen angeboten werden. Rotraut Schmale-­Grede, die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Schwäbisch Hall und Präsidentin der Deutschen Rheuma-Liga, informierte die knapp 40 Zuhörer über die Datenschutzgrundverordnung und verteilte Vordrucke. Nach wie vor bestehe ein Mangel an internistischen Rheumatologen. Derzeit gibt es 600, benötigt werden aber 1400 Fachärzte, die eine Weiterbildung zum Rheumatologen absolviert haben. Nur sieben Universitäten verfügten über einen Lehrstuhl „Rheumatologie“. In Deutschland gebe es 18 Millionen Rheumakranke, davon seien 300 000 Menschen Mitglied in der Rheuma-Liga. Nachdem in Gaildorf wegen der Schließung des Bades im Graf-Pück­ler-Heim keine Wassergymnastik mehr angeboten wird, können Patienten nach Hall, Bühlertann oder Bühlerzell ausweichen. Interessenten könnten aber auch in die Trockengymnastik wechseln.

Info Ansprechpartner für den Bereich Gaildorf ist Annerose Berroth, Telefon 0 79 76 / 3 67, für den Bereich Schwäbisch Hall, Untermünkheim und Vellberg Praxis de Heer und van der Werf, Telefon 07 91 / 4 38 35, für Bühlertann und Obersontheim Gerlinde Wieland, Telefon 0 79 73 / 91 01 05 und für Crailsheim, Ilshofen, Gerabronn und Umgebung Karin Burkhardt, Telefon 0 79 54 / 83 53. Weitere Infos zu Rheuma und Rheuma-Liga gibt Rotraut Schmale-Grede, Telefon 07 91 / 5 95 52.