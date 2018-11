Ausbildung Erfolgsmodell feiert 30. Geburtstag

Guido Seyerle

Mit 30 Jahren ist man einerseits noch jung. Andererseits hat man schon einiges an Erfahrung gesammelt. So versammelte sich am Freitag ein bunt gemischtes Völkchen aus Professoren, Unternehmern, Hochschulabsolventen und -mitarbeitern, um „30 Jahre Campus Künzelsau“ zu feiern. Prägend war – nicht nur an diesem Abend – Reinhold Würth. Ohne ihn, den Namensgeber, würde es den Campus in dieser Form nicht geben. Gefeiert wurde passenderweise im Carmen-Würth-Forum in Gaisbach.

Zusammenarbeit in Hohenlohe

Im dreistündigen kurzweiligen Festakt wurden Begebenheiten aus drei Jahrzehnten angesprochen. „Lothar Späth rief mich an“, berichtete Reinhold Würth aus der Zeit der ersten Ideen in den 80er-Jahren. Der damalige Ministerpräsident sagte: „Würth, wenn du 500 000 DM gibst, machen wir einen Hochschulstandort auf. Das war damals viel Geld für mich.“ Aber das Vorhaben wurde auf den Weg gebracht, auch wenn Künzelsau „ein richtiges Dorf“ gewesen sei. Festredner Würth nutzte aber auch den Moment für einen Blick in die Zukunft: „Wir wollen mit Heilbronn eng zusammenarbeiten. Doch die Spenden aus Hohenlohe sollen unsere Studenten und Mitarbeiter empfangen.“ Dies war eine kleine Spitze in Richtung Prof. Dr. Oliver Lenzen, dem Rektor der Hochschule Heilbronn. In den vergangenen Jahren haben Unternehmer aus der Region mehr als 25 Millionen Euro an den Campus gespendet, davon kam der Großteil von der Würth-Gruppe.

Auch andere Unternehmer sorgten für die Entwicklung des Campus. So wollte die Firma Berner in den 80er-Jahren ihren Standort verlegen. Die Hochschule hatte ihren Platz gefunden und konnte in die bestehenden Gebäude einziehen. Prof. Dr. Christian Schrödter, Elektrotechnik-Professor der ersten Stunde, erinnerte sich: „Es war für mich eine große Herausforderung, eine neue Hochschule aufzubauen.“ Los ging es mit zwei Hörsälen und knapp 40 Studierenden. Mensa gab es noch keine, gegessen wurde nebenan bei der Firma Stahl. Im ersten Semester unterlief der Verwaltung ein kleiner Fehler, die Zentrale in Heilbronn meldete sich und fragte: „Warum mussten sich die Studenten zu den Prüfungen nicht anmelden?“ Das Problem wurde auf dem kurzen Dienstweg gelöst, die Prüfungen wurden anerkannt.

Erfolg trotz widriger Umstände

So hatte der Standort in Künzelsau anfangs einige Klippen zu umschiffen. Heilbronn war der Außenstelle in den ersten Monaten nicht besonders wohlgesinnt. „Einige Kollegen fragten mich: Warum gehst du nach Künzelsau, dort ist eh bald alles vorbei?“, erinnerte sich Prof. Schrödter. Doch der Erfolg ließ sich nicht aufhalten. Im Sommersemester 2004 wurde erstmals die Schwelle von 1000 Studierenden übersprungen – an der Hochschule Heilbronn und ihren drei Außenstellen sind heute insgesamt rund 8000 Studenten eingeschrieben. 2005 erfolgte die Umbenennung in „Reinhold-­Würth-Hochschule Campus Künzelsau“.

Der Unternehmer Reinhold Würth wollte Ministerialdirektor Ulrich Steinbach vom Festakt nicht einfach ins Ministerium zurückfahren lassen, ohne ihm ein paar Überlegungen mitzugeben: „Wir wollen unseren Stellenwert in Stuttgart in Erinnerung bringen.“ Ziel müsse es sein, auch wieder Spitzenwissenschaftler hervorzubringen. „Die Elite wird in den USA deutlich mehr unterstützt.“ Vielleicht gelänge es dann, wieder einmal einen deutschen Nobelpreisträger hervorzubringen.