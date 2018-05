Nachbarschaftshilfe Erfolgsgeschichte soll weiter gehen

Frankenhardt / Christine Hofmann

Eine Erfolgsgeschichte, aber wie lange noch?“ Mit dieser Schlagzeile macht die Bürgerhilfe Frankenhardt auf einen Missstand aufmerksam, den es zu beheben gilt. Der Verein, dessen Zweck die Organisation von Alltagshilfen von Frankenhardtern für Frankenhardter ist, für die es keinen gewerblichen Anbieter gibt, braucht Nachwuchs. „Nur so kann die erfolgreiche Arbeit fortgeführt werden“, sagt der Vereinsvorsitzende Hans-Jürgen Oestreich.

Viele der jetzigen Helfer sind inzwischen in einem Alter, in dem sie nicht mehr so viele Einsätze leisten können. Deshalb werden vor allem jüngere Menschen gesucht, die bereit sind, Nachbarschaftsdienste für ihre Mitbürger zu übernehmen. Dringend gesucht werden Helfer für die Mithilfe im Haushalt, bei der Gartenarbeit oder für Fahrdienste. ­Oestreich: „Außerdem brauchen wir Helfervermittler, die von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr die Anrufe von Hilfesuchenden entgegennehmen und passende Helfer vermitteln.“

351 Tage im Einsatz

Die Helfer erhalten ein Entgeld: Jede geleistete Stunde wird mit 7 Euro vergütet, jeder gefahrene Kilometer mit 30 Cent. Der Einsatz von Maschinen und Geräten wird nach Aufwand berechnet. „Art und Umfang des Einsatzes bestimmt natürlich jeder selbst“, betont Oestreich.

Im vergangenen Jahr waren an 351 Tagen – also fast jeden Tag – Helfer in Frankenhardt im Einsatz. Sie fuhren mehr als 3000 Kilometer. Die 27 Helfer waren vor allem im Haushalt, bei der Gartenarbeit und mit Fahrdiensten behilflich.

Die Angebote werden also gut angenommen. Neben der Organisation von Hilfen ist das zweite Anliegen der Bürgerhilfe, Kontakte zwischen älteren und jüngeren Mitgliedern herzustellen und zu vertiefen. „Auch das entwickelt sich sehr erfreulich“, berichtet der Vereinsvorsitzende. Dazu zählt etwa auch die Kooperation „Schüler lernen helfen“ mit der Wilhelm-Sandberger Schule in Honhardt.

Im April wurde der Vorstand, der neben Hans-Jürgen Oestreich aus Rainer Herold und Friedrich Ebert besteht, für weitere zwei Jahre gewählt. Die Vorstandsmitglieder denken jedoch daran, ihre Ämter abzugeben und suchen Nachfolger. Somit braucht die Bürgerhilfe Frankenhardt nicht nur Menschen, die helfen, sondern auch welche, die Verantwortung übernehmen wollen.

Info Die Bürgerhilfe Frankenhardt ist montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr telefonisch erreichbar unter der Nummer 0 79 59 / 91 05 34. Jeden Donnerstag gibt es von 17 bis 18 Uhr eine Bürgersprechstunde in Zimmer 8 im ersten Obergeschoss des Gründelhardter Rathauses. Mehr Infos gibt’s unter www.buergerhilfe-frankenhardt.de.