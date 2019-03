Finanzwirtschaft Erfolgreich unterwegs

Von Heribert Lohr

Wer dieser Tage Thomas Lützelberger bei einem Rundgang durch das neue Bankgebäude an der Dolanallee in Schwäbisch Hall-Hessental begleitet, spürt etwas von der inneren Zufriedenheit, die den Vorstandsvorsitzenden bei der Betrachtung der Sparkasse erfüllt. Der Gemütszustand des Sparkassenvorstandes ist dabei nicht nur auf den regen Zuspruch für die zeitlos elegante Architektur des viergeschossigen Bankgebäudes zurückzuführen, in dem neben der Filiale Hessental-Sulzdorf seit Kurzem auch das Firmenkunden- und Privatkundengeschäft angesiedelt ist, sondern auch auf die Erkenntnis, dass der Aufbau der neuen Vertriebsstruktur, die das Institut im Jahr 2015 anstieß, die gewünschten Erfolge zeitigt.

Wichtigster Kontaktpunkt

Dabei finden die „marktnahe“ Bündelung von Beratungskompetenz in den fünf Regionalcentern Schwäbisch Hall, Crailsheim, Gaildorf, Ilshofen und Blaufelden mit ihren zugeordneten Filialen sowie die neue Ausrichtung der Geschäftsbereiche mit den letzten Arbeiten an dem prägnanten Gebäude nun ihren baulichen Abschluss. Thomas Lützelberger: „Mit dem Neubau konnten wir den Raum schaffen, den wir an anderer Stelle wirklich dringend benötigen.“

Denn die weiteren Veränderungen in der Bank sind äußerlich kaum wahrnehmbar. Diese sind die Folge eines völlig veränderten Kundenverhaltens. Denn die größte Filiale ist „die Internet-Sparkasse“. Allein vergangenes Jahr zählte sie 6,4 Millionen Besucher. Dass der elektronische Zugang verstärkt genutzt wird, hat auch mit der neuen App zu tun, die von der Stiftung Warentest unlängst als „beste Banking-App“ ausgezeichnet wurde. „Die klassische Filiale bleibt aber weiterhin der wichtigste Kontaktpunkt“, sagt Thomas Lützelberger, „aber diesen suchen die Kunden vor allem dann auf, wenn sie eine detaillierte Betreuung benötigen.“ Die eher konventionellen Anfragen rund um das alltägliche Geldgeschäft werden mittlerweile vor allem über das Kunden-Service-Center (KSC) abgefangen. Von den circa 403 000 Anfragen können durch die 32 Mitarbeiter etwa 80 Prozent „umgehend fallabschließend“ beantwortet werden. In der Tendenz werden im KSC, das in der Haller Innenstadt am Hafenmarkt untergebracht ist, weitere Mitarbeiter aufgebaut, denn seit März 2018 arbeitet die Sparkasse hier mit den Nachbarn im Hohenlohekreis zusammen. Thomas Lützelberger: „Wir sind hier der Servicepartner für die Partnersparkasse.“ Auch beim Auslandsgeschäft (Derivate, Zahlungen, Absicherungen) sind die beiden Häuser über die S-International Baden Württemberg Nord (SIBN) in Ludwigsburg miteinander verbunden. Mit dem Verbundunternehmen versuchen acht Sparkassen in Nordwürttemberg, Synergien zu heben, und tragen so auch der wachsenden Bedeutung des Auslandsgeschäftes ihrer Kunden Rechnung. Die Sparkasse Schwäbisch Hall stellt dafür drei Mitarbeiter.

Dass das Deutsche Institut für Bankentest, in Verbindung mit der Zeitung „Die Welt“, die Beratungsleistung der Sparkasse unlängst mit „sehr gut“ bewertet hat, ist für den Bankvorstand, der vor Kurzem seinen 60. Geburtstag feierte, ein weiterer Beleg dafür, dass die strategische Ausrichtung seines Hauses „in die richtige Richtung“ geht. Thomas Lützelberger: „Eine um 160 Millionen Euro gewachsene Bilanzsumme oder die um 60 Millionen Euro gestiegenen Einlagen, obwohl es derzeit kaum Zinsen gibt, sagen viel aus über unser Standing bei den Kunden.“ Auch das kräftige Wachstum von 5,5 Prozent bei den Krediten unterstreicht diese Aussage. „Wir sind die führende Hausbank des regionalen Mittelstandes“, erklärt Thomas Lützelberger und versucht dabei, die Dimensionen einzuordnen: „Täglich vergeben wir Kredite in Höhe von zwei Millionen Euro. Das ist schon ein Wort.“ Vor allem die Nachfrage nach Baufinanzierungskrediten hält unvermindert an. Rund 1100 Mal trug die Sparkasse ihren Teil dazu bei, dass der Traum vom Eigenheim in Erfüllung ging.

Dass der Frontmann des Kreditinstitutes die Ertragslage seines Hauses als „noch zufrieden­stellend und ausreichend“ beschreibt, hat seinen Grund auch darin, dass die Bank im Provisionsgeschäft – also bei der Vermittlung von Finanzprodukten wie Versicherungen oder Anlagen – „gut unterwegs“ ist. So wurde unter anderem beim Bausparen ein neues Rekordvolumen von 153 Millionen Euro erreicht.