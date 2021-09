Russland liefert weniger. China benötigt mehr. Die CO 2 -Bepreisung zieht zum Jahreswechsel weiter an. Das sind drei wesentliche Gründe, die den Preis von Erdgas auf dem europäischen Markt bestimmen. Und von diesem sind die einzelnen Energieversorger abhängig, also auch die Haller Stadtwerke und d...