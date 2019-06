Bei der Erdbeerernte sind die Bauern in der Region auf Hilfskräfte angewiesen – und die sind immer schwieriger zu finden. Noch weitere Herausforderungen stellen sich.

Die Sonnenschirme sind so blau wie der Himmel, von dem die Sonne herabstrahlt. Bei fast 25 Grad Celsius im Freien körperlich zu arbeiten, ist hart. Doch unter den Schirmen sind die 30 Frauen und Männer wenigstens vor der Sonne geschützt. Auf vierrädrigen Sitzwagen rollen sie durch die regelmäßigen Reihen der Erdbeerfelder von Martin Blumenstock und füllen die Körbe vor ihnen mit den süßen, roten Früchten. Es sind Hilfsarbeiter, von denen der Roßbürger Landwirt in dieser Saison etwa 120 eingestellt hat – vor allem für die bis zu achtwöchige Erdbeerernte, aber auch etwa für das Hacken, Stroh einlagern und das Schneiden davor und danach. 80 Prozent von ihnen sind Rumänen, die restlichen kommen aus Polen und erstmals helfen auch vier ukrainische Studenten aus.

Beerensaison Kaufen, aufbewahren, zubereiten: Das musst du über Erdbeeren wissen Endlich Erdbeeren pflücken! Aber wo? Und was macht man damit – außer Marmelade? Alle Infos zur roten Sommerbeere.

„Dieses Jahr sind wir mit Leuten gut ausgestattet“, sagt Blumenstock. Das liege aber auch daran, dass er nur auf 15 Hektar Erdbeeren anbaue – rund zwei Hektar weniger als im Vorjahr. Im letzten Jahr habe dagegen gegolten: „Zu wenig Personal für zu viele Beeren.“ Ein allgemeiner Trend zeige sich: „Mit den Polen wird es immer schwieriger, wir finden keine neuen Leute mehr.“ Durch den wirtschaftlichen Aufschwung hätten viele frühere Erntehelfer in ihrem Heimatland Arbeit gefunden oder würden in die freie Wirtschaft abwandern. Das gelte inzwischen auch für viele Rumänen, und so werde es besonders schwierig, verantwortungsvolle Vorarbeiter für die Ernte zu finden.

Verschiedene Beerensorten, Mais, Dinkel, Weizen und Süßkirschen baut Blumenstock an. Doch ein Gemüse, bei dessen Ernte viele Bauern ebenfalls auf Hilfsarbeiter angewiesen sind, ist auf seinen Feldern nicht zu finden: der Spargel. Sowohl Erdbeeren als auch Spargel würden wegen der hiesigen schweren Tonböden nur selten im Haller Landkreis und im Hohenlohekreis angebaut:

„Im Verbandsgebiet gibt es drei bis vier Betriebe, die Spargel anbauen. Bei den Erdbeeren sind es gerade einmal doppelt so viele“, berichtet Hartmut Bleher, Geschäftsführer des Bauernverbands Schwäbisch Hall-Hohen­lohe-Rems. Daher gebe es kaum aussagekräftige Zahlen für das Verbandsgebiet, zu dem neben dem Haller Landkreis und dem Hohenlohekreis noch der Rems-Murr-Kreis gehört.

Doch auch andernorts in der Region tun sich die Landwirte bei der Suche nach Saisonarbeitern immer schwerer. Im Heilbronner Raum vertrauen die Erdbeer- und Spargelbauer ebenfalls vor allem auf polnische und rumänische Erntehelfer. Und auch dort gelte: „In den vergangenen Jahren wurde es immer schwieriger, Erntehelfer zu finden“, berichtet Jan Schwarting, Kreisgeschäftsführer in der Geschäftsstelle Heilbronn des Bauernverbands Heilbronn-Ludwigsburg. Doch er fügt hinzu: „In diesem Jahr war die Situation wieder geringfügig besser. Teilweise kamen Arbeitskräfte, die sich seit Jahren nicht mehr gemeldet hatten.“ Eventuell spiele der bevorstehende Brexit eine Rolle.

Und Miriam Adel, Vorsitzende des Spargel-Erzeugerverbands Franken, berichtet über die Spargel­ernte in Mittelfranken: „Vor allem gute und motivierte Saisonkräfte zu finden, wird immer schwieriger. Früher kamen viele Erntehelfer aus Polen. Da sich das Land aber immer besser entwickelt, bleiben viele Polen im eigenen Land zum Arbeiten bei ihren Familien.“ Viele Erntehelfer würden auch in anderen europäischen Ländern tätig.

Fallende Erdbeer-Preise im Großhandel

Und so sind es keine einfachen Zeiten für die Spargel- und Erdbeerbauern in der Region. Denn ihnen stellen sich noch weitere Herausforderungen: Zwar berichten Schwarting und Adel sogar von teilweise gestiegenen Preisen, und auch Blumenstock bekomme für seine Erdbeeren ähnlich viel wie im letzten Jahr: Im Großhandel liege der Preis bei 1,50 Euro für 500 Gramm. Doch ansonsten seien die Erdbeerpreise im Großhandel in den letzten Jahren kontinuierlich gefallen. Dem stünden stetig steigende Löhne gegenüber. Sein Lösungsansatz: „Unsere Strategie ist es, noch mehr selbst zu verkaufen, weil dann die Wertschöpfung besser ist.“ So zahlten die Selbstpflücker drei Euro für ein Kilogramm Erdbeeren, im Hofladen seien es drei Euro für 500 Gramm. Doch auch wenn die Leute regionale Produkte wieder mehr zu schätzen lernten, sei es noch ein weiter Weg: Derzeit verkauft Blumenstock 70 Prozent seiner Erdbeeren an den Großhandel.

Auch die Auswirkungen des Klimawandels machen den Bauern zu schaffen: „Durch die extremen Wetterlagen ist der Anbau immer schlechter zu kontrollieren. Hagel, Starkregen, Wind – dies sind Faktoren auf die der Landwirt keinen Einfluss hat“, sagt Miriam Adel. Blumenstock bekam den Klimawandel durch die katastrophale Ernte im Rekordsommer 2003 zu spüren. Daraufhin baute er einen Bewässerungsteich, der sich im letzten Jahr sehr gut bewährt habe: „Sonst wären wir untergegangen.“ Auf den Feldern arbeitet der Landwirt mit der sogenannten Tröpfchenbewässerung: Dabei geben Schläuche, die im Boden unter den Pflanzen angebracht sind, je nach Bedarf die benötigte Wassermenge gezielt an die Pflanze ab. Insgesamt sieht Blumenstock dem Klimawandel aber gelassen entgegen: „Man muss das langfristig sehen: Das Klima hat sich schon immer gewandelt und die Landwirtschaft hat sich schon immer angepasst.“

Das könnte dich auch interessieren:

Starkholzbacher See Schwäbisch Hall Badesee: „Starki“ wird von Algen und Co befreit Der Starkholzbacher See wird von Algen und Hornkraut befreit. Der Förderverein wünscht sich mehr Regelmäßigkeit bei den Einsätzen.

11teamsports VfB Stuttgart geht Partnerschaft mit Crailsheimer Unternehmen ein Das Crailsheimer Unternehmen „11teamsports“ arbeitet ab sofort mit dem VfB Stuttgart zusammen.