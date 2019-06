Round-Table-101 organisiert sein zweijährliches Entenrennen. Beginn ist am Sonntag, 11 Uhr, am Globe.

Rund 7000 Lose seien bereits verkauft, berichtet Stefan Zügel, der Vorsitzende des Haller Serviceclubs Round-Table-101. „Am Renntag selbst werden wir noch 500 anbieten. Die werden erfahrungsgemäß gebraucht.“ Damit gehen wie 2017 wieder 7500 Enten an den Start. Die Rennstrecke verläuft auf dem Kocher auf Höhe des Neuen Globe bis zur Henkersbrücke.

Das passiert mit dem Geld für die Lose

Die Lose kosten jeweils drei Euro. Mit dem Erlös würden diesmal mehrere Kindertagesstätten in der Region unterstützt. „Ein Schwerpunkt wird aber die Ausstattung der Turnhallen in den Schulzentren im Landkreis mit Kinder-Defibrillatoren sein“, so Zügel. Mehr als 20 sollen in Kooperation mit Partnern angeschafft, und so mehr als 30.000 Euro investiert werden. „Die Defibrillatoren sind übrigens nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene geeignet“, so Zügel.

Diese Gewinne kannst du beim Entenrennen bekommen

Beim Rennen selbst locken neben dem Rahmenprogramm auch viele Preise. Der Erstplatzierte erhält einen Gutschein über 2000 Euro für den Second IT-Store, der Zweitplatzierte einen über 1750 Euro von Zweirad Zügel. Der dritte Preis ist ein Mac-Book von Net.Sitter.

