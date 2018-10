Ente gut, alles gut Die Kochertalenten: Ein Stammtisch für Entenfreunde

Kochertal / Sonja Alexa Schmitz

Vor vier Jahren suchten einige Entenfreunde Gleichgesinnte um einen Stammtisch zu gründen. Eine feste Gruppe, die Kochertalenten, von 28 Personen und 22 Fahrzeugen ist daraus geworden.

Sie gibt es in Rot und Weiß und Gelb und Türkis, in Charleston-Mode-Optik und im Jack Daniel’s Design. Das Dach ist zurückgerollt und lässt die Sonne auf die Häupter der Insassen scheinen. Mit weniger als 80 km/h genießen sie die Landschaft und verbrauchen dabei nicht mehr als fünf bis sieben Liter Benzin. Die Autos mit dem tierischen Namen sind die Schätzchen ihrer Fahrer – und der Grund, sich einmal im Monat mit ähnlich Tickenden zu treffen.

Ausfahrten und Reisen

In den Sommermonaten unternehmen die Entenfreunde erst eine zirka zweistündige Ausfahrt durch das schöne Hohenloher Land, um dann irgendwo einzukehren. Die Gespräche kreisen um die Ente, aber auch um allerlei andere Themen. Immerhin kennen sich die Mitglieder des offenen Stammtisches „Kochertal­enten“ nun schon ein paar Jahre und haben das ein oder andere gemeinsam erlebt. So fahren sie jährlich zum Welt-Ententreffen. Dafür zuckeln sie bis nach Portugal, Griechenland und im nächsten Jahr nach Kroatien. Die Gruppe macht kleine Ausflüge, fährt zusammen zu Oldtimertreffen und verreist mehrere Tage zusammen. Einmal monatlich ist Stammtisch und einmal jährlich der Schraubertreff, bei dem sie gemeinsam in einer privaten Werkstatt die Enten fit für die neue Saison machen.

„Mit der Ente in die Rente“

Die Entenfreaks des Haller Clubs gehören größtenteils der Ü-50-Generation an. Es sind Menschen, die früher einmal Ente gefahren sind, solche, die sie ihr ganzes Leben lang fahren und die, die sich mit der ausgezahlten Lebensversicherung einen Traum erfüllen. „Mit der Ente in die Rente“, formuliert es Petra Bühler.

Dass sich diese Truppe gefunden hat, ist auch einem Zeitungsartikel im Jahr 2014 zu verdanken. Darin wurde die Familie Vollrath aus Hessental vorgestellt, mit ihrer 2-CV-Liebe, ihren drei Enten für vier Personen und dem Wunsch, mehr Anhänger zu finden.

Werbung auch unterwegs

Wenn Uwe Vollrath unterwegs ist, hat er entweder Aufkleber von den „Kochertalenten“ dabei oder etwas zu schreiben. Wenn er an einer geparkten Ente vorbeikommt, klemmt er einen Aufkleber unter den Scheibenwischer oder schreibt einen Zettel mit Hinweis auf den Entenstammtisch. Mittlerweile gibt es nur noch wenige Enten im Haller Raum, die nicht zur Gruppe gehören. Einige der Mitglieder kommen auch von weiter her, aus Bad Friedrichshall, Bad Mergentheim, Schnelldorf und Schwäbisch Gmünd.

Werkzeug immer dabei

Der Zusammenhalt und die Solidarität stehen auf einer Stufe mit dem Spaß, den man in der Gemeinschaft erlebt. Hat einer ein Problem mit dem Fahrzeug, dann stehen die anderen mit Rat und Schraubenzieher bereit. Auf Ausfahrten gehören eine rollende Werkstatt und ein Kofferraum voller Ersatzteile dazu. Neulich erst, als sie beim Oldtimertreffen in Ammertsweiler hörten, dass Ade Illner mit ihrer blauen Ente liegengeblieben war, kam sie zum Einsatz.

Die Enten-Freunde möchten ihr geliebtes französisches Vierrad nicht eintauschen, denn die 27 PS verschaffen ihnen entspanntes Fahren und der Anblick der immer seltener werdenden Autos erfreue die Menschen. Sie winken den bunten kleinen Kisten zu, die sich so halsbrecherisch in die Kurven legen und lächeln. „Wenn ich zehn Kilometer fahre, habe ich hundert Menschen glücklich gemacht“, sagt Petra Bühler. „Früher nicht, da hat man uns eher beschimpft“, ergänzt Jörg Fiecker-Tries.

Deutschland ist Enten-Land

Mittlerweile ist das bis zum Jahr 1990 gebaute Auto zum Kult geworden. Es feiert dieses Jahr seinen 70. Geburtstag. In Deutschland, so stellen die Kochertal­enten-Mitglieder fest, gebe es, neben den Franzosen, die meisten Entenfahrer.