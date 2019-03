Bauarbeiten Enslinger über Sanierung informiert

Untermünkheim / Oliver Färber

„Unser Bürgerhaus ist zu klein“, meint Bürgermeister Christoph Maschke und trägt noch mehr Stühle in den Enslinger Saal. Dort drängen sich die Einwohner. Schließlich geht es bei der Versammlung um ein wichtiges Thema: die bald anstehende Ortssanierung. „Jeder ist davon individuell betroffen“, so der Schultes.

Der mit dem Projekt beauftragte Fachplaner Klaus Gehring erläuterte die Maßnahmen vom Austausch der alten Grauguss-Wasserleitungen, der schlechten Kanalisation über die Verlegung von Stromleitungen bis hin zu Leerrohren für Glasfaser-Internetversorgung bis ins Haus.

Die Erneuerung der Leitungen werde bis zur Grundstücksgrenze durchgeführt. Wenn diese auch danach marode seien, könnten sie in einem Zug von der Baufirma auf Kosten des Eigentümers auch bis ins Haus erneuert werden. Es werde abschnittsweise vorgegangen, um die Zeiten, in denen Grundstücke nicht angefahren werden können, möglichst kurz zu halten. Begonnen werden soll die 2,5-Millionen-Euro-Maßnahme in der Schulstraße ab der Kreuzung zur Keltergasse bis zum Lindenweg. Der zweite Abschnitt soll die Keltergasse werden – wenn es zeitlich möglich ist, noch vor dem Winter. Ab März 2020 geht es mit dem dritten Teil in der Kirchstraße weiter. Im Herbst nächsten Jahres stehen als Abschluss der Enselbachweg und der Rest der Schulstraße auf dem Plan.

Martin Menschl von den Haller Stadtwerken informierte über die unterirdische Verlegung von Stromkabeln. Diese würden bis in Haus geführt. Für die Leitungen vom Übergabepunkt bis zum Zähler müssen die Eigentümer selbst sorgen.