Amtsgericht Hall Ende einer Schulfreundschaft

Landkreis / Eleonore Heydel

Die Beziehung der beiden Schulfreunde, die sich jetzt vor dem Haller Amtsgericht wiedergetroffen haben, ist zerbrochen. Der eine hat das Vertrauen des anderen grob missbraucht. Er hat hinter seinem Rücken Geld von dessen Konto abgehoben.

Im Herbst 2017 waren die 33- und 34-jährigen Männer bestens befreundet. Der Jüngere ist Maler und Lackierer, der Ältere ist Mechatroniker. Der Mechatroniker hatte seinen Schulfreund mit Arbeiten an einem privaten Bauprojekt in Untermünkheim betraut. „Zu der Zeit“, erklärt der Mechatroniker als Zeuge, „muss er bei mir zu Hause meine Kontodaten aufgeschnappt haben.“

Der angeklagte Maler, der im vergangenen Jahr noch in Rosengarten gewohnt hat, gibt zu: Er hat im Laufe von vier Monaten auf neun Überweisungsformularen die Kontonummer des Untermünkheimer Freundes eingesetzt. Zusätzlich hat er dessen Unterschrift nachgeahmt. Empfänger des Geldes war er selber mit seinem eigenen Bankkonto. Der hintergangene Mechatroniker ahnte lange nichts Böses. Er sah die Abbuchungen, meinte aber, der Maler hätte ihm Auslagen für Baumarkt-Einkäufe und anderes in Rechnung gestellt. Als er erkannte, dass der Maler sein Konto plünderte, waren fast 6000 Euro abgezogen worden. Daraufhin erstattete er Anzeige.

Wegen neunfachen Betrugs in Tateinheit mit Urkundenfälschung verurteilt Richter Jens Brunkhorst den Angeklagten zu einer achtmonatigen Haftstrafe. Er setzt die Strafe gegen Auflagen zur Bewährung aus. 750 Euro muss der Mann in 15 monatlichen Raten an den Haller „Sonnenhof“ zahlen. Der Angeklagte hat den finanziellen Schaden von fast 6000 Euro wieder gut gemacht. Im Gerichtssaal entschuldigt er sich mehrfach.