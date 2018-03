Empfang für den Haller Oscar-Gewinner

Thumilan Selvakumaran

Nachdem Gerd Nefzer bei der Verleihung der Academie Awards in Los Angeles für den Film „Blade Runner 2049“ den Oscar in der Kategorie „Special Effects“ abgeräumt hat, will nun die Stadt Hall ihren Goldjungen würdigen. Geplant ist ein Empfang am Sonntag, 22. April, im Rathaus. Gegen 11 Uhr soll sich der gelernte Agrartechniker in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Das kündigte Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim an. Der heute 52-jährige Oscar-Gewinner Nefzer ist seit mehr als 30 Jahren im Filmgeschäft tätig und hat bereits in mehreren erfolgreichen Hollywood-Produktionen mitgewirkt. Seine Heimat ist aber Hall. Das Bild zeigt Gerd Nefzer an einem Film-Set in Deutschland.