Zwiebelblumen Elfenzauber im zeitigen Frühjahr

Schwäbisch Hall / Rita Walpurgis

Sobald die Sonnenstrahlen im Frühjahr intensiver werden, schieben sich nach und nach grüne Spitzen durch den noch kalten Erdboden. Dass aus den nur ein bis wenige Zentimeter großen Zwiebeln, die im Spätherbst in der Erde versenkt wurden, so farbenprächtige Pflanzen herauskommen, erstaunt jedes Jahr aufs Neue. Diese zarten Gebilde von 10 bis 20 Zentimeter Höhe trotzen noch so manchem Kälteeinbruch.

Die meisten Zwiebeln lieben vollsonnige Standorte. Doch die Ausnahmen geben sich mit frühjahrshellen, nicht zu heißen und zu trockenen Gartenplätzen und im Schutz von humusspendenden Sträuchern und Bäumen im Halbschatten zufrieden.

Ein Klassiker unter ihnen ist der anmutige circa 10 bis 15 Zentimeter hohe Crocus tommasianus, dessen Blüten von hellem Lila bis Violett variieren. Ein Garten mit verwilderten Elfenkrokussen gehört zum Schönsten, was ein Frühjahr bieten kann. Ein Meer von durchscheinend, zart violetten, geöffneten Blütenkelchen auf circa sechs Zentimeter hohen Stängeln, scheint elfengleich über den sonst noch recht unbelebten Staudenbeeten oder über der Wiese zu tanzen. „Roseus“ ist eine intensiv rosa gefärbte Auslese, die sehr wüchsig ist und allmählich leuchtende dichte Teppiche webt.

„Ruby Giant“ ist wohl der farbenprächtigste Vertreter der Riege der Elfenkrokusse, mit einem strahlenden Violettpurpur und orangefarbenen Griffeln. Da er sich nur durch Brutknollen vermehrt, kann man mit ihm kleine Osternester in den Garten setzen, die standorttreu sind. Das feine grasartige Laub der Elfenkrokusse, mit einem zarten weißen Mittelstreifen, zieht im Frühsommer ein.

Klassisch und von umwerfendem Charme ist die Kombination von in großen Tuffs gepflanzten früh blühenden Elfen-Krokussen mit Schneeglöckchen. Aber auch in Kombination mit weißen oder rötlichen Lenzrosen entstehen überzeugende Frühlingsbilder.

Ameisen verbreiten die Samen

Zu den weiteren zarten Zwiebelschönheiten des Frühjahrs gehören auch einige blaublütige Zwerge. Blausterne, von denen der Kleine Blaustern (Scilla bifolia) wohl am bekanntesten ist. In Scharen gepflanzt erobert er an ihm zusagenden Standorten große Areale mit Hilfe von Ameisen, die seine Samen verschleppen. Für Liebhaber von naturnahen Pflanzungen ist er mit seinen sternförmigen, zarten violettblauen Blütchen ein Muss. Trotz seiner niedrigen Wuchshöhe erzielte er bereits in den Gärten des 16. Jahrhunderts große Aufmerksamkeit. Parkanlagen an Schlössern zeugen noch heute von seiner Wuchskraft und Beständigkeit.

Zeitverzögert erscheinen etwas später die leuchtend blauen Blüten des Sibirischen Blausterns (Scilla sibirica), der durch Größe und Vielzahl der Blüten üppiger wirkt als die zwergige Scilla ­bifolia, die nur etwa 10 bis 15 Zentimeter hoch wird. Ein kalkhaltiger, humusreicher Boden im Schatten von lichtdurchlässigen Gehölzen ist der ideale Standort. Das ­Graben und Hacken sollte unterbleiben, damit sich die Samen ­ungestört entwickeln ­können. Ein typischer Standort für Scilla ­bifolia sind die frühjahrslichten ­Buchenwälder sowie der Kocherhang bei Tullau (Gemeinde Rosengarten). Dort bildet der Blaustern mit dem Buschwindröschen, dem Bärlauch und dem ­Leberblümchen Hänge überziehende Lebensgemeinschaften.