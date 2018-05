Stadtentwicklung Elf neue Bauplätze ab 2019

Vellberg / Sigrid Bauer

Schon lange drängte der Großaltdorfer Gemeinderat Walter Neumann darauf, nicht nur in den Vellberger Kreuzäckern, sondern auch in Großaltdorf wieder Baugrundstücke anzubieten. Da es inzwischen genügend Bauplatz­interessenten gibt, hat der Gemeinderat jetzt beschlossen, das Baugebiet Wolfsgraben zu erweitern. Zunächst soll der erste von vier Teilabschnitten mit elf Bauplätzen entlang des Wolfsgrabens erschlossen werden. Die Baufläche umfasst laut Alexander Jörg vom Ellwanger Ingenieurbüro Stadtlandingenieure 7385 Quadratmeter. „Insgesamt hat der dritte Bauabschnitt 40 Bauplätze“, berichtete er in der April-Sitzung des Gemeinderats. Die gesamte Baufläche ist rund 2,74 Hektar groß.

Relativ teuer wird die Erschließung des ersten Abschnitts, weil bereits mit dieser Baumaßnahme die Oberflächenwasserentsorgung des gesamten Bauabschnitts einschließlich eines Klär- und eines Regenrückhaltebeckens gebaut werden muss. Die Becken sind in der Grünfläche, einer Streuobstwiese, am südlichen Zipfel des Baugebiets geplant. „Der Erdaushub kommt in einen Lärmschutzwall entlang der Vellberger Straße. Er wird 325 Meter lang“, informierte Jörg.

Planung vor Grunderwerb

In der Sitzungsvorlage heißt es, dass die Stadt Vellberg fast keinen Grund im Bereich des dritten Bauabschnitts besitzt. Bürgermeisterin Ute Zoll stehen also einige Grunderwerbsverhandlungen bevor. Die Planung soll aber trotzdem schon beginnen, um keine Zeit zu verlieren.

Für Planung und Grunderwerb sind im diesjährigen Haushalt 150 000 Euro eingestellt. Der Planungsingenieur rechnet mit dem Beginn der Erschließung im Frühjahr 2019. „Das wird sicher bis Herbst oder Winter 2019 dauern, weil die Arbeiten sehr umfangreich sind“, kündigte er an. 850 000 Euro sollen dafür im Haushalt 2019 vorgesehen werden. „Mit dem Grundstücksverkauf können wir dann im Herbst 2019 starten“, meinte die Bürgermeisterin. Mit den Erlösen kann die Stadt zumindest einen Teil der Erschließungskosten refinanzieren.

Gemeinderätin Katrin Heinritz fragte, ob es durch Auflagen des Naturschutzes zu Verzögerungen kommen könne. Das verneinte Zoll. „Das ist alles schon geprüft worden“, sagte sie. Der Gemeinderat hat das Planungsbüro Stadtlandingenieure mit der gesamten Planung bis zur Ausführungsplanung und mit der Bauoberleitung beauftragt.