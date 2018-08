Antriebe Elektrobusse für Berlin

Berlin / ht

Der Fahrzeugaufbauer Tassima AG, der Zulieferer Ziehl-Abegg Automotive GmbH & Co. KG und der Engineering-Partner IAV GmbH gehen eine strategische Partnerschaft ein. Ab 2019 wollen die Partner Touristen-Doppeldeckerbusse elektrifizieren.

„In Berlin kennt sie jeder: Die Doppeldeckerbusse, mit denen Touristen aus aller Welt ihre Rundfahrten durch die Hauptstadt unternehmen“, schreibt Ziehl-Abegg in einer Pressemitteilung. Die Busse waren zunächst für die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) im Liniendienst unterwegs und wurden im Anschluss für ihre zweite Karriere in der Tourismusbranche umgebaut. Die das Stadtbild prägenden Doppeldecker Busse erfreuten sich bei den Fahrgästen großer Beliebtheit, verfügten jedoch mit ihren veralteten Dieselmotoren über keinen zeitgemäßen Antrieb.

Die Projektpartner Tassima, Ziehl-Abegg und IAV wollen ein Zeichen setzen und für diese Doppeldecker-Flotte einen umweltfreundlichen E-Antrieb entwickeln, der den Wunsch der Busbetreiber nach einem emissionsfreien und nahezu geräuschlosen Fahrzeug erfüllt. Geplant ist, ab 2019 die ersten Doppeldecker-Busse dieses Typs zu elektrifizieren.

Ziehl-Abegg konstruiert, entwickelt und produziert die elektrische Antriebsachse als Plug-and-play-Umrüstsatz für dieselbetriebene Fahrzeuge. Die E-Motoren und die Leistungselektronik sind in die Radnaben integriert. Das führt zu einer kompakten Bauform, die besonders für Niederflurbusse geeignet ist. Die Batterie wird für diesen Anwendungszweck ausgelegt und je nach Reichweitenanforderung in ihrer Größe angepasst. Sie ist nach dem Umbau dort untergebracht, wo sich zuvor der Dieselmotor befunden hat.

Ralf Arnold, Geschäftsführer Ziehl-Abegg Automotive: „Unser ZAwheel ist die effizienteste Art, einen Stadtbus anzutreiben – das wirkt sich direkt positiv auf die Größe der Batterie aus und spart dauerhaft Kosten.“

Roland Prejawa, Aufsichtsratsvorsitzender Tassima: „Mit unseren engen Kontakten zu Stadtrundfahrtbetrieben kennen wir die Bedürfnisse der Unternehmen und wissen, was Städte in den nächsten Jahren fordern werden. Mit attraktiven Finanzierungsmodellen werden wir den Unternehmen die Umrüstungsentscheidung leicht gestalten. In einem geplanten Werk in Brandenburg wollen wir in den nächsten Jahren mehrere hundert Fahrzeuge umrüsten und so unseren Beitrag zu sauberen und leiseren Städten leisten.“