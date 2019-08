Der Verkehrsminister will die Strecke Öhringen-Hall elektrifizieren, damit Lasten transportiert werden können. Die Schienen liegen dicht an Häusern.

Verkehrsminister Winfried Hermann (Die Grünen) verkündet, dass die Bahnstrecke der Hohenlohebahn zwischen Öhringen und Hessental elektrifiziert „werden soll“. Die Betonung liegt zwar auf der Willensbekundung. Falls aber die seit Jahrzehnten geforderten Oberleitungen zwischen Cappel und Hall gespannt werden, profitieren davon nicht nur Bahnreisende.

Wichtige Verbindungsstrecke

Gerade der Güterverkehr soll die Strecke besser nutzen, die bislang nur mit Dieseltriebwagen oder einer Museumsdampfbahn befahren wird. Ziel sei – auf Grundlage einer im Mai veröffentlichten Studie – die Verdoppelung des Schienengüterverkehrs bis 2035 in Deutschland. Doch das aktuelle Gleisnetz stößt an Grenzen. Der Schließung der Elektrifizierungslücke zwischen Schwäbisch Hall und Öhringen wird dabei besondere Bedeutung zugemessen. Darauf weist Harald Ebner, Bundestagsabgeordneter der Grünen aus dem Landkreis Hall, hin: „Das schafft für den Schienengüterverkehr in Ost-West-Richtung eine alternative Strecke.“ Die käme zum Einsatz, wenn anderswo Engpässe entstehen oder es zu Sperrungen kommt. Die vollständig elektrifizierte Hohenlohebahn würde das Gesamtsystem der Bahn im Land stützen, da sie auch umgeleitete Züge aufnehmen könne, sagt ein Sprecher des Verkehrsministeriums in Stuttgart auf Anfrage unserer Zeitung.

Diese Lösung klingt in Zeiten des Klimawandels gut und schön. Doch das Problem: Die Strecke führt im Stadtgebiet von Schwäbisch Hall quasi durch die Gärten der Anwohner, wenn man sich zum Beispiel den Bereich an der Gottwollshäuser Steige ansieht. Die Schienen grenzen direkt an Grundstücke. Fahren nachts Güterzüge, könnte die Nachtruhe gestört werden.

Ein Strecken-Anrainer aus Gailenkirchen berichtet: „Im Moment fährt höchstens alle zwei Monate mal ein Güterzug in der Nacht.“ Anders als früher würden keine schweren, lauten Lokomotiven verwendet, sondern modernere Zugmaschinen, die nur wenig Lärm machen. Der Anwohner sagt: „Wenn alles so bleibt wie jetzt, dann ist es okay. Es hat aber keiner Bock darauf, dass nachts viele Güterzüge direkt an den Häusern vorbeifahren.“ Würde die Strecke elektrifiziert, würde der Gailenkirchener möglicherweise wegziehen.

Bis 2012 beförderte die Huber-Verpackungs-Gruppe als letzte Firma in der Region regelmäßig Fässer auf der Bahnstrecke durch Hall. Mehr Güter zurück auf die Schiene. Das könnte zu einem Konflikt führen: Die Stadtverwaltung Hall plant, das ehemalige Güterbahnhofsgelände zu bebauen. Der Schienenstrang durchschneidet geradezu die geplanten Baufelder auf beiden Seiten. „Wie ist der Lärmschutz geplant?“, will daher ein potenzieller Investor auf einer Info-Veranstaltung in der Haalhalle Anfang Juli wissen. Es wird nach derzeitigem Stand keine Lärmschutzwand geben, klärt Erster Bürgermeister Peter Klink auf. Der Grund: Der derzeitige Bebauungsplan fürs Bahnhofsareal geht davon aus, dass nachts nur zwei Personenzüge fahren und sich das auch bis 2030 nicht ändert. Eine eigens in Auftrag gegebene Anfrage bei einem Bauphysikbüro hat als Ergebnis: Die Lärmschutzwerte werden eingehalten.

Bahn in der Pflicht

Muss dieses Konzept für das Bahnhofsareal nicht überarbeitet werden, da eventuell Güterzüge mehr Lärm machen? Die fahren schließlich nicht langsam ein, um zu halten. Sie können vielmehr rasch durchrauschen.

Patrick Domberg, persönlicher OB-Referent, stellt klar: Das Bebauungsplanverfahren steht ganz am Anfang. Im nächsten Schritt kann sich auch die Bahn äußern. Domberg: „Falls die Bahn den Zugverkehr ändert, ist sie dafür zuständig, dass Lärmschutz-­Grenzwerte eingehalten werden.“ Gegebenenfalls müsste die Bahn den Bau einer Lärmschutzwand bezahlen.

