Musik Einundsechzig und kein bisschen leise

Schwäbisch Hall / Sonja Alexa Schmitz

Ursula Thomé sitzt im Auto. Jeden Dienstag fährt sie von einem kleinen Dorf bei Rothenburg nach Schwäbisch Hall zur Probe der JGL-Band. Unterwegs zu sein, ist sie gewohnt. 21-mal ist die geborene Duisburgerin umgezogen – mit Mann, drei Kindern, VW-Bus, Ente (das Auto) und jede Menge Musikinstrumenten.

Vor zwei Jahren hat sich das Mittelalter-Ensemble aufgelöst. Ursula Thomé sollte zu der Zeit über das Casting der Band „Arrows 1966“ berichten. Kurzerhand ergriff sie selber das Mikro und wurde Mitglied der Gruppe. Dort war es auch, wo man ihr einen Bass in die Hand drückte. Wow! Das war das Instrument, dass sie als Jugendliche nie spielen durfte, es machte die Musik, die sie nie hören durfte. Seit Oktober spielt sie das Instrument in der JGL-Band, einer Gruppe von Musikern älteren Semesters, die Wolfgang Bauer an seiner Musikschule gegründet hat. Zwölf Menschen, die es genießen, in lockerer, gereifter Atmosphäre zusammenzukommen. „Wolfgang gibt den Groove“, sagt die Bassistin, „und wir grooven wirklich.“

Zeit und Raum vergessen

Für die 61-Jährige ist Musikmachen höchstes Glück. „Wenn ich im Flow bin, tauche ich total ab. Dann vergesse ich Zeit und Raum.“ Es geht auch um eine Botschaft: Nach überstandener Krankheit ist der „grünversifften Linken“, wie sie sich nennt, Friede, Freude und der Moment wichtiger geworden. „Wenn dir jemand eine Zitrone gibt, mach Limonade draus.“ Bis vor Kurzem brachte sie ihre Botschaften im Mittelalterkostüm, mit Harfe, Schalmai, Dudelsack, Krummhorn, Rauschpfeife, Flöte oder sonst einem der Instrumente, das die studierte Philologin beherrscht, in die Welt. Lateinlehrerin würde sie nie werden, sagte man ihr im Schulamt, wo man ihre Person, im lässigen Outfit nicht ernst nahm. Sie lebte im Bergischen Land in einer Kommune, arbeitete in Verlagen als Philologin, hauptsächlich aber machte sie Musik. Und unterrichtete Menschen im Bühnentanz.

In einem Ordner hat sie viele Fotos, Zeitungsartikel und sonstige Schnipsel aus ihrer musikalischen Lebenszeit mit dem Ensemble Ludus Venti, übrigens der ersten Band, die schon 1976 mittelalterliche Musik spielte. Obwohl sie das Mittelalter nicht idealisieren würde, „es war eine Scheißzeit – vor allem für Frauen“, wurde es vielleicht ihre Nische, sich auszudrücken, denkt sie laut nach. Sie seien die Rocker unter den Mittelaltermusikern gewesen, „wir hätten beinah unsere Dudelsäcke zerstört wie andere ihre Gitarren“.

In der JGL-Band grooven sie zu Liedern, die ihrem Lebensgefühl entsprechen. „Jolene“ von Dolly Parton, „Summer Wine“ von Nancy Sinatra, „Teach your children“ von Crosby, Stills Nash & Young ihr Favorit neben „Learning to fly“. Coversongs – eigen interpretiert. Angepasst an den Charakter jedes einzelne, gewachsen aus der Lebenserfahrung der reifen Musiker.

