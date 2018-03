Beratung Einstieg sorgfältig vorbereiten

Schwäbisch Hall / swp

Wer nach der Familienzeit beruflich wieder einsteigen möchte, sollte dies sorgfältig vorbereiten. Anna Schuster, Wiedereinstiegsberaterin in der Schwäbisch Haller Arbeitsagentur, gibt Frauen und Männern Tipps zur Durchführung und Planung ihrer Rückkehr in das aktive Arbeitsleben. Dabei informiert sie auch über die Hilfen der Arbeitsagentur bei einem Wiedereinstieg und beantwortet Fragen der Bewerber.

Info Die kostenfreie Informationsveranstaltung wird morgen von 9 bis 12 Uhr in der Stadtbücherei (Elternbibliothek), in der Neuen Straße 7 in Schwäbisch Hall angeboten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen finden sich unter Telefon 07 91 / 9 75 81 12.